Mail.Ru запустила в России облачные вычисления на GPU для всех желающих

Mail.Ru Group представила новый облачный сервис с посекундной оплатой на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100. Бесплатно протестировать услугу можно, подав заявку на официальном сайте продукта.

Tesla в облаках

Mail.Ru Group, одна из крупнейших российских технологических компаний, в партнерстве с Nvidia, американским разработчиком графических ускорителей и процессоров, представила новый сервис облачных вычислений на базе графических процессоров (GPU).

«Распределенные вычисления – задача непростая, – отметил Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group. – Не имея прямого доступа к вычислительным мощностям, разработчики не могут быстро проверить свою идею, что тормозит развитие ИТ в России».

Сервис предназначен для решения задач, предъявляющих повышенные требования к вычислительной мощности оборудования. В качестве примеров таких задач можно назвать работу с большими данными (Big Data); обработку, рендеринг или кодирование видео; обучение нейросетей и машинное обучение. Обеспечить их решение в приемлемые сроки в настоящее время возможно только задействовав высокопроизводительные графические процессоры.

«Mail.Ru Group стремится сделать современные технологии максимально доступными, – сказал Егор Ганин. – С запуском облачных вычислений на GPU любой желающий может взять в аренду современные графические процессоры и проверить свои гипотезы. Мы искренне надеемся, что доступ к возможностям высокопроизводительных GPU Nvidia в облаке даст плоды в виде новых технологических стартапов».

Новый облачный сервис Mail.Ru нацелен на решение ресурсоемких задач

Аппаратная инфраструктура нового сервиса построена на базе ускорителей вычислений Nvidia Tesla V100, каждый из которых оснащен 43 тыс. ядер Tensor и, по данным Nvidia, обеспечивает производительность свыше 100 тера-операций в секунду (TOPS) в задачах глубинного обучения (Deep Learning). Устройства соединяются друг с другом посредством высокоскоростной шины NVLink при пропускной способности порядка 160 ГБ/с.

Как сообщили CNews представители Mail.Ru Cloud Solutions (MCS), использование одной карты Tesla V100 в круглосуточном режиме обойдется примерно в 100 тыс. руб. с НДС. При этом услуга тарифицируется посекундно, то есть клиент оплачивает только фактическое время использования услуги и не оплачивает простои.

На вопрос о роли Nvidia в реализации проекта нового сервиса от пресс-службы MCS был получен формальный ответ, гласящий что партнерство между MCS и Nvidia является обоюдовыгодным, направлено на информирование клиентов о сервисах друг друга и, в целом, на повышение осведомленности аудитории о возможностях технологии GPU.

Бесплатно протестировать сервис можно, подав заявку на официальном сайте MCS. Как сообщили в компании, доступ к платформе будет выдаваться в порядке живой очереди.

Другие сервисы MCS

Решение дополнит ряд уже предлагаемых компанией облачных услуг для бизнеса на платформе MCS, созданной в январе 2018 г. В их числе: сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra, позволяющий создавать виртуальные машины, диски и сети, а также управлять ими в едином веб-интерфейсе; Hotbox – облако для «горячих» данных, позволяющее хранить в моментальном доступе и раздавать большое количество информации; Icebox – хранилище для редко используемых данных.