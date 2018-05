Сбербанк запускает показательное ICO

В «песочнице», созданной в апреле для тестирования инновационных финансовых технологий, Сбербанк и Национальный расчетный депозитарий запустили ICO образовательного проекта Level One. ICO должно показать участникам специфику подобных проектов и помочь определить методы борьбы с рисками.

ICO в «песочнице»

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить тестовое первичное предложение монет (ICO) проекта Level One. Об этом Сбербанк сообщает на своем сайте.

ICO будет проведено на регулятивной площадке Центробанка — так называемой «песочнице», запущенной в апреле 2018 г. «Песочница» — это ограниченная среда, где тестируются инновационные финансовые технологии, нуждающиеся в корректном регулировании. За ходом пилотных проектов, которые осуществляются в песочнице, наблюдает Центробанк, а также профильные госорганы, ассоциации и институты развития.

В ходе тестового ICO участники смогут найти способы минимизировать риски при реализации таких проектов и получить отзывы от Центробанка. После принятия законов «О цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» полученный опыт можно будет применить в других проектах. Игорь Буланцев, старший вице-президент Сбербанка и руководитель Sberbank CIB сообщил, что Sberbank CIB считает российский рынок ICO «высокоперспективным».

Участники ICO

В ходе ICO инвесторам будут предложены токены, выпущенные компанией Level One. Level One — это образовательный проект, предлагающий слушателям очное посещение платных лекций на различную тематику, включая такие сферы как искусство, история, мода, дизайн, космос, физика, психология, архитектура, дизайн и др. Проект был запущен Анастасией Погожевой в 2016 г. Как следует из сообщения Сбербанка, в настоящий момент Level One является крупнейшим лекторием в Москве.

Сбербанк запустил тестовое ICO

Первая сделка с токенами Level One запланирована на конец лета 2018 г. Учет токенов и расчеты с их использованием впервые будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий. Напомним, НРД — это небанковская кредитная организация, предоставляющая депозитарные, расчетные банковские и связанные с ними услуги финансовому рынку. Существует с 1996 г., входит в группу Московской биржи и является центральным депозитарием России.

Sberbank CIB будет играть роль организатора выпуска токенов и якорного инвестора. Хранением, регистрацией и учетом токенов в качестве кастодиана сделки займется НРД.

Законопроект о криптовалютах

Напомним, в марте 2018 г. группой парламентариев под руководством Анатолия Аксакова, главы комитета Госдумы по финансовому рынку, в Госдуму был внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», регулирующий статус и использование криптовалют в России. Законопроект был принят в первом чтении два дня назад.

Законопроект закрепляет за криптовалютами и токенами статус цифровых финансовых активов, при этом отказывая им в статусе законного платежного средства. Цифровые активы можно обменивать на рубли или иностранную валюту.

Различение криптовалют и токенов проводится по количеству эмитентов: токены выпускаются одной компанией, криптовалюта добывается множеством майнеров. В ходе первичного предложения (ICO) токены могут приобретаться не только квалифицированными инвесторами, но и обычными гражданами. Максимальную сумму, на которую их можно приобрести в одни руки, должен определить Центробанк, в законопроекти она не прописана.

Законопроект устанавливает порядок проведения первичного предложения токенов. Эмитент должен выпустить публичную оферту и инвестиционный меморандум, где будут отражены сведения о компании и условия предложения токенов. В целях противодействия отмыванию денег посредством ICO, в публичную оферту должны быть включены данные о бенефициарном владельце эмитента.

Сделки с токенами, осуществленные в ходе ICO, фиксируются с помощью смарт-контрактов. Смарт-контракты признаются в законопроекте законным видом договора, который заключается в электронной форме и выполняется с помощью цифровых технологий.