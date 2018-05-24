Власти объяснили, почему у России не получилась своя Alibaba

В Минэке признались в формальном исполнении президентского поручения о создании «российской Alibaba» — отечественному рынку электронной коммерции не хватает полноценной экосистемы из-за чего интернет-магазины ориентированы на зарубежную инфраструктуру.

«Закрытое» поручение по созданию «российской Alibaba»

Электронная коммерция не стала в России драйвером развития малого бизнеса — из-за отсутствия полноценной экосистемы для интернет-торговли. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. К такому выводу он пришел в ходе работы в 2016 г. по исполнению поручения Правительства о создании, как он сам выразился, «российской Alibaba» — усилиями рынка, но при поддержке государства. В задачу Минэкономразвития как раз и входило предложение государственных мер, стимулирующих рынок создать крупного игрока на этом поле.

Со слов чиновника можно было заключить, что министерство было вынуждено исполнить это поручение лишь формально — в попытке скоординировать участников рынка в августе 2016 г. была создана подкомиссия по развитию электронной торговли при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. «По-честному скажу в узком составе, мы это поручение “закрыли”», — сообщил Фомичев на некоем чиновничьем сленге.

Текущее положение дел

С точки зрения Фомичева, в настоящий момент на российском рынке электронной коммерции, по сути, присутствует фронт-часть — непосредственно интернет-магазины, но отсутствует бэк-часть — сервисная инфраструктура.

Олег Фомичев: «Нашим интернет-магазинам выгоднее покупать за рубежом, используя зарубежную инфраструктуру»

«Как работают наши интернет-магазины в основном? — рассуждает Фомичев. — Это конкуренция с зарубежными интернет-магазинами по доставке импортных товаров. То есть мы используем зарубежную логистику для того, чтобы доставлять их товары к нашим покупателям, и очень мало задействуем своих собственных поставщиков».

Таким образом, отечественным площадкам гораздо выгоднее поставлять товары из-за границы, используя зарубежную инфраструктуру, чем работать с большим числом малых российских игроков, вкладываться в логистику, в сервисы и т. д.

Что предстоит сделать

«AliExpress (интернет-магазин Alibaba;— прим. CNews) сделал великую вещь, он стал одним из основных драйверов значительного роста расширений границ рынка для малого бизнеса в Китае, — говорит Фомичев. — Наша электронная торговля должна делать то же самое, но для этого необходимо создать экосистему».

Чиновник считает, что в России требуется скоординировать деятельность игроков. «Они у нас есть как выясняется, — заверяет он. — Есть те, кто осуществляет логистические услуги. Есть крупные частные склады, на которых можно консолидировать заказы. Есть “Почта России”, есть частные операторы, которых тоже много, они работают по всей стране».

В понимании Фомичева, к этому должны добавиться структуры, готовые за счет крупных инвестиций консолидировать уже имеющийся в России логистические и прочие сервисы, а также создать новые, там где их недостаточно.

Из выступления чиновника можно было заключить, что в него вселяет определенный оптимизм запущенный в мае 2018 г. совместный проект «Яндекса» и Сбербанка по созданию интернет-магазина «Беру» на базе «Яндекс.маркета». В этом начинании, по мнению Фомичева, партнеры как раз нацелены на создание рассматриваемой экосистемы, которая включает в себя «не только работу с потребителями, но и прежде всего работу с производителями».