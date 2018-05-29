«Яндекс» выпустил свой первый гаджет

«Яндекс» выпустил свое первое аппаратное устройство - «умную» колонку «Яндекс.Станция», которая обеспечивает работу с головым помошником «Алиса». В колонке используется модуль голосового управления Yandex IO, который смогут использовать и производители других устройств.

«Яндекс.Станция»

Компания «Яндекс» в ходе ежегодного мероприятия Yet Another Conference (YAC) представила новые возможности голосового помощника «Алиса». Основная новинка - это «умная» колонка «Яндекс.Станция».

«Станция» стала первым устройством, разработанным «Яндексом». В основе колонки лежит аппаратное решение Yandex IO, разработанная «Яндексом» плата для распознавания речи. Она состоит из семи чувствительных микрофонов и может распознавать голос пользователя даже при включенной музыке.

«Яндекс.Станция» может выполнять те же команды, что и «Алиса». Колонка может самостоятельно проиграть выбранную музыки, а через телевизор показать запрошенные фильмы.

Также колонка может осуществлять поиск в интернете, например, сообщить владельцу о прогнозе погоды. «Яндекс.Станция» может разговаривать с пользователем, ставить будильник и выполнять другие задания.

«Яндекс.Станция» - первое устройство, выпущенное «Яндексом»

Устройство подключается к телевизору по HDMI-интерфейсу, а к интернету через Wi-Fi. По Bluetooth можно подключиться к телефону и проигрывать с него музыку и аудиокниги, для этого не потребуется интернет.

Пульта управления у колонки нет. В «Яндексе» утверждают, что это первая в мире «умная» колонка без пульта дистанционного управления.

Цена и технические характеристики первого устройства «Яндекса»

Колонка будет стоить 10 тыс. руб. Покупателям будет бесплатно предоставляться шесть месяцев прослушивания «Яндекс.Музыки», три месяца просмотра кино в «Амедиатеке» и два месяца в ivi.ru.

Внутри «Яндекс.Станции» находится пять акустических элементов: два твитера мощностью 10 ватт и диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт и диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Суммарная мощность - 50 ватт, диапазон частот - от 50 Гц до 20 кГЦ, отношение шум/сигнал - 96 дБ.

«Навыки» для «Алисы» от сторонних поставщиков

Одновременно «Яндекс» создал интерфейс для работы сторонних сервисов с «Алисой» - это «Яндекс.Диалоги». Благодаря нему любые организации могут создавать свои «навыки» - голосовые команды для распознавания «Алисой». Услышав команду, «Алиса» будет открывать отдельное окно для общения с ботом или живым человеком.

Разработанная «Яндексом» плата распознавания речи Yandex IO будет продаваться другим производителям

Этой возможностью уже воспользовались пиццерия «Папа Джонс», сеть продуктовых магазинов «Утконос», служба доставки цветов Flowwow, сотовый оператор «Мегафон», авиакомпания S7, рекрутинговый сервис HeadHunter, McDonalds, магазин одежды Reebok, Сбербанк и школа изучения иностранных языков SkyEng.

Соответственно, когда пользователь «Алисы» просит заказать пиццу, его заказ будет отправлен на «Папа Джонс». Абоненты «Мегафона» смогут проверить свой баланс через «Алиса». А с помощью Reebok можно будет сделать зарядку.

Не исключена ситуация, что один и тот же «навык» будет ассоциирован с разными ресурсами. В этом случае «Алиса» будет ранжировать их с помощью специальных алгоритмов с целью продемонстрировать наиболее релевантный для пользователя результат.

Биометрическая идентификация для покупок

Покупки можно будет осуществлять и с помощью «Яндекс.Колонки». Чтобы избежать совершения покупки сторонними лицами, покупку нужно будет подтвердить в специальном приложении. В будущем для покупок будет использоваться биометрическая идентификация - сейчас ее уже тестируют в «Яндекс.Такси».

Гендиректор Yandex (владелец «Яндекса») Аркадий Волож говорит, что «Яндекс» не собирается превращаться в производителя колонк. Решение Yandex IO может быть использовано другими производителями для встраивания в собственные продукты.