«Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены

На сайте «Связного» появилась возможность заказать онлайн электромобили Tesla, которые импортирует в Россию компания Moscow Tesla Club. Model S и Model X можно купить уже сейчас, а Model 3 и Roadster — только предзаказать. «Связной» будет получать процент от продаж.

Tesla от «Связного»

Интернет-магазин ритейлерской сети «Связной» начал продавать электромобили американского производителя Tesla. В настоящий момент в магазине уже можно заказать онлайн такие модели как седан Model S и кроссовер Model X, а также предзаказать Model 3 и Roadster. Проект осуществляется совместно с Moscow Tesla Club — компанией, которая занимается продажей и обслуживанием в России автомобилей Tesla с 2013 г.

С помощью конфигуратора на сайте svyaznoy.ru заказчик может выбрать подходящую модификацию той или иной модели, а также дополнительные опции. Выбранная конфигурация поступает на обработку менеджерам Moscow Tesla Club. Они связываются с покупателем, чтобы уточнить условия доставки и оплаты товара.

Заказчику нет необходимости посещать салон для выбора автомобиля — это делается онлайн. Покупатель может забрать машину в выставочном зале Moscow Tesla Club. При необходимости «Связной» доставляет машины в любой город России, где он присутствует.

Как пояснила CNews директор по маркетингу Moscow Tesla Club Александра Киркина, у Tesla нет представительства в России, и компания пока не планирует его открывать. Moscow Tesla Club импортирует электромобили Tesla из Европы. Ремонтом автомобилей занимаются собственные сервисные центры Moscow Tesla Club — за исключением гарантийных компонентов, таких как батареи и двигатели.

На сайте «Связного» можно купить автомобили Tesla

Как пояснила по просьбе CNews коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова, «Связной» будет сотрудничать с Moscow Tesla Club по модели распределения прибыли, то есть будет получать долю от продаж, которые он помог осуществить. Это не новая модель для ритейлера — таким же образом он продает часть устройств и услуг, например, страхования. Если возникнет необходимость, «Связной» обязуется доставить автомобиль в любой город России.

В настоящий момент, по данным Moscow Tesla Club, в России насчитывается около 300 автомобилей производства Tesla. Moscow Tesla Club ежегодно реализует в России примерно 100 таких авто. В будущем году импортер ожидает роста продаж в связи с выпуском недорогой модели Model 3.

Цены

На сайте «Связного» Model S 75D с батареей на 75 кВт/ч, запасом хода 490 км, максимальной скоростью 225 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 4,4 сек предлагается по цене 8713700 руб. (около 120 тыс. евро) без учета дополнительных опций. Версия европейского сайта Tesla для Германии, откуда, в частности, эти автомобили и ввозятся в Россию, предлагает этот же автомобиль за 69,019 тыс. евро, без учета цены дополнительных опций.

Модификация Model S 100D с батареей на 100 кВт/ч, запасом хода 632 км, максимальной скоростью 250 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 4,3 сек обойдется при заказе через сайт «Связного» в 11031945 руб. (152 тыс. евро). На немецком сайте Tesla такое авто стоит 105,32 тыс. евро.

Седан бизнес-класса Model S P100D с батареей на 100 кВт/ч, запасом хода 613 км, максимальной скоростью 250 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 2,7 сек предлагается на сайте svyaznoy.ru за 15038935 руб. (207 тыс. евро). В Германии такую модель можно заказать за 144,67 тыс. евро.

Кроссовер Tesla X 75D с батареей на 75 кВт/ч, запасом хода 417 км, максимальной скоростью 210 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 5,2 сек стоит на сайте «Связного» 9391620 руб. (130 тыс. евро). На немецком сайте Tesla он стоит 91,25 тыс. евро.

Модификация Tesla X 100D с батареей на 100 кВт/ч, запасом хода 565 км, максимальной скоростью 250 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 4,9 сек стоит на svyaznoy.ru 11376954 руб. (157 тыс. евро). В Германии его можно купить за 110,8 тыс. евро.

Модификация Tesla X P100D с батареей на 100 кВт/ч, запасом хода 542 км, максимальной скоростью 250 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 3,1 сек на сайте svyaznoy.ru можно заказать за 15971075 руб. (220 тыс. евро). Базовая цена для этой модели на европейском сайте Tesla не указана.

Tesla Model 3

Что касается недорогой Tesla Model 3 то она доступна на сайте «Связного» только для предзаказа по цене от 3550000 руб. за модификацию с запасом хода 350 км.

Как известно, существует несколько вариантов этой модели, которые отличаются по стоимости. За $35 тыс. покупатель может приобрести стандартную версию с аккумулятором на 350 км и предельной скоростью 210 км/ч. Эта модель способна развить скорость 96 км/ч за 5,6 сек.

Заплатив $44 тыс., покупатель получает аккумулятор на 500 км, скорость при этом увеличивается до 225 км/ч. Авто разгоняется до 96,5 км/ч за 5,1 сек.

Находящиеся в разработке Model 3 за $78 тыс. даст возможность проехать на одном заряде аккумулятора порядка 500 км. Максимальная скорость авто составит 250 км/ч, набрать скорость в 100 км/ч она сможет за 3,5 сек.

Возможность предзаказа Model 3 была открыта Tesla в марте 2016 г. За первую неделю было получено 325 тыс. предзаказов, к августу 2017 г. их количество превысило 450 тыс. Чтобы уплатить взнос в размере $1 тыс., необходимый для осуществления предзаказа, будущие владельцы Model 3 стояли в очередях.

Первые 30 автомобилей были переданы владельцам в июле 2017 г. В общей сложности в течение 2017 г. Model 3 получили 1764 покупателя. Компания несколько раз меняла запланированные сроки и объемы производства, постоянно откладывая массовый запуск, который до сих пор не был осуществлен. Несколько дней назад она сообщила покупателям, ближайшим в очереди на получение, что доставка их заказов переносится с июня на июль.