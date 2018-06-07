Microsoft затопил ЦОД в море на глубине 35 метров. Видео

В рамках проекта Natick группа исследователей из Microsoft успешно запустила экспериментальный подводный дата-центр у берегов Шотландии. Анализ данных о работе ЦОДа позволит компании оценить экономическую целесообразность столь необычного проекта.

Первый подводный дата-центр

Microsoft ввела в эксплуатацию прототип экспериментального центра обработки данных (ЦОД) в рамках исследовательского проекта Natick. Целью этого проекта является определение экономической целесообразности размещения контейнерных ЦОДов на шельфе вблизи крупных населенных пунктов.

Первый, по заверению Microsoft, подводный ЦОД, получивший название «Северные острова» (The Nothern Isles), мало отличается габаритами от стандартного 12-метрового контейнера для грузоперевозок по морю. Его собрали и протестировали во Франции, затем доставили к морскому побережью Оркнейских островов на северо-востоке Шотландии, где погрузили под воду и смонтировали на дне. Предполагается, что ЦОД сможет автономно функционировать без дополнительного технического обслуживания до пяти лет.

Внутри герметичного корпуса конструкции установлены 12 стоек с 864 серверами и система охлаждения. Данные передаются посредством оптоволоконного соединения. Для питания инфраструктуры ЦОДа необходима мощность порядка 0,25 МВт, которую обеспечила ветряная электростанция, расположенная неподалеку на суше.

Стойки с серверами помещают в герметичный контейнер, предназначенный для погружения под воду

Как отметил Питер Ли (Peter Lee), возглавляющий группу «Новые эксперименты» в Microsoft, более половины населения мира проживает на расстоянии порядка 120 миль (193 км) от побережья. Размещая ЦОДы в водоемах вблизи прибрежных населенных пунктов, можно добиться высокоскоростного обмена данными, что в свою очередь обеспечит населению быстрый веб-серфинг, возможность с комфортом пользоваться потоковыми сервисами, играть в компьютерные игры с минимальной задержкой и многое другое.

Кроме того, температура воды в мировом океане на большой глубине достигает достаточно низких значений. Данную особенность при грамотном подходе можно использовать во благо – для охлаждения подводных ЦОДов, тем самым прилично сэкономив на электроэнергии.

Перспективы проекта

Теперь, после того, как ЦОД введен в эксплуатацию, команда Natick в течение следующих 12 месяцев будет внимательно следить за его функционированием.

Планируется отслеживать производительность работы дата-центра, режим потребления энергии, внутренний уровень влажности, показатели шума и температуры. Цель исследования – выявление узких мест проекта и формирование понимания того, где теория расходится с практикой.

Команда проекта Natick. Слева-направо: Майк Шепперд (Mike Shepperd), Сэм Огден (Sam Ogden), Спенсер Флауэрс (Spencer Fowers), Эрик Петерсен (Eric Peterson) и Бен Катлер (Ben Cutler)

ЦОДы играют одну из ключевых ролей в формировании современного «облачного» интернета. В последнее время спрос на ресурсы ЦОДов в ИТ-индустрии растет экспоненциально, поскольку представители бизнеса все чаще предпочитают не обременять себя созданием собственной инфраструктуры, выбирая готовые облачные решения.

Спрос рождает предложение, и проект Natick, в случае признания его экономически целесообразным, может значительно трансформировать рынок облачных услуг.

Как происходил монтаж дата-центра

Участники проекта Microsoft Natick установили готовый к монтажу ЦОД на промышленную баржу и закрепили его на тросах между двух понтонов. При помощи дистанционно управляемого устройства с морского дна в непосредственной близости к точке монтажа на поверхность подняли оптовоколонный и электрический кабели. После тщательной проверки их подсоединили, а ЦОД включили.

Спенсер Флауэрс (Spencer Fowers) занимается подготовкой к погружению ЦОДа на морское дно



Как рассказали непосредственные участники событий, наиболее сложной задачей оказалось поэтапное погружение ЦОДа и кабелей на глубину 117 футов (35,6 метров). Морской экипаж группы в процессе использовал 10 лебедок и козловой подъемный кран.

«Наибольшую радость в тот день у нас вызвал момент, когда дата-центр, наконец, полностью скрылся под водной гладью, медленно, но верно продолжая свое тщательно спланированное путешествие», – сказал Бен Катлер (Ben Cutler), глава проекта Natick.

Как только ценный груз достиг дна, тросы извлекли на поверхность, а контроль над центром передали прибрежной станции.