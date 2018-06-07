Путин высказался против блокировки Telegram

Во время прямой линии с гражданами Владимир Путин сообщил, что знает о ситуации, сложившейся вокруг Telegram, и что намерен побуждать своих коллег не блокировать популярные ресурсы в интернете. По его словам, блокировка — это самый простой выход, но нужно искать цивилизованные решения.

Заявление Президента России

На ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» Президент России, отвечая на вопросы зрителей, прокомментировал ситуацию, сложившуюся в результате попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

«Я прекрасно знаю о ситуации вокруг Телеграма. Но я на своем месте волнуюсь за безопасность людей. Я сам работал в спецслужбах и знаю: легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Я буду убеждать коллег идти по этому пути», — сказал президент.

То же самое, по его словам, относится к возможности запрета в России YouTube и Instagram. Путин сообщил, что Россия не собирается закрывать популярные соцсети и интернет-ресурсы. По его мнению, правоохранителям следует искать такие способы борьбы с терроризмом, которые не будут в ущерб свободе в интернете. Он намерен побуждать силовиков не ограничивать эту свободу. Президент предлагает практиковать использование различных инструментов, а не их блокировку.

Борьба Роскомнадзора с Telegram

13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram. Это было связано с неисполнением Telegram требованием, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации, в частности, с отказом предоставить правоохранителям ключи шифрования переписки пользователей.

Владимир Путин высказался за свободу интернета

Однако заблокировать Telegram так и не удалось. Для получения доступа к мессенджеру его пользователи стали активно применять инструменты обхода блокировок – прокси-серверы и VPN-сервисы. Кроме того, мобильное приложение мессенджера, хоть и с некоторыми проблемами, но продолжило работать даже без использования дополнительных инструментов.

Блокировка IP-адресов

В апреле, Роскомнадзор сообщал, что обнаружил способ, благодаря которому приложение Telegram меняет IP-адреса, и обещал найти решение проблемы. В итоге регулятор стал блокировать целые блоки IP-адресов, принадлежащих крупным иностранным «облачным» провайдером, которые используются или могут использоваться Telegram. Для этого были задействованы санкции Генпрокуратуры, которая уполномочена на блокировку сайтов с экстремистской информацией. На конец апреля под блокировкой оказалось, в общей сложности, около 20 млн IP-адресов.

Наибольшая часть заблокированных IP-адресов принадлежит Amazon Web Servcies и Google. Причем в случае с Google блокировались как IP-адреса, используемые клиентами корпорации, так и IP-адреса, на которых работают непосредственно сервисы Google.

Это вызвало нестабильность в работе большого числа интернет-сервисов. Несколько раз о проблемах с доступом сообщал мессенджер Viber. На некоторое время под блокировкой оказывались IP-адреса еще одного мессенджера – WhatsApp.

18-19 мая 2018 г. у абонентов «Вымпелкома» был недоступен ряд популярных мессенджеров: Facebook Messanger, iMessage, Facetime и т.д. Кроме того, из-за блокировки сервиса CAPTCHA от Google была парализована продажа электронных полюсов ОСАГО.

После негативной общественной реакции Роскомнадзор сократил число заблокированных групп (подсетей) IP-адресов., утверждая, что ему удалось найти в этих подсетях те IP-адреса, которые непосредственно использует Telegram. Сейчас под блокировкой находится порядка 11 млн IP-адресов. Жаров сообщил, что с Google удалось достичь взаимопонимания, и корпорация прекратила предоставление Telegram своих IP-адресов.