Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет

У граждан России могут появиться «цифровые двойники». Пройдя биометрическую идентификацию через мобильное приложение, гражданин может поручать такому двойнику прохождение «государственных квестов».

«Цифровые двойники» для граждан России

Минкомсвязи выступает за создание для граждан России «цифровых двойников». Об этом в кулуарах проходящей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции ЦИПР сообщил замминистра связи Алексей Козырев.

«Цифровой двойник» будет знать всю необходимую информацию о реальном гражданине - паспортные данные, телефон и т.п., - и сможет представлять его интересы при общении с государством. Например, цифровой двойник, по поручению гражданина, сможет в его интересах провести сделки с принадлежащими ему квартирой, машиной и т.д.

Облачная электронная подпись и биометрическая идентификация

По выражению замминистра связи, цифровой двойник будет за гражданина проходить «государственные квесты». «Но «цифровой двойник» станет правдоподобным, если, как и вы в реальном мире, он сможет подписать что-то своей подписью, - говорит Козырев. - У вас для этого есть ручка и рука, а у двойника - электронная подпись».

Для доступа к «цифровому двойнику» будет использоваться биометрическая идентификация. Это единственный вид идентификации, неотчуждаемый от человека, подчеркнул замминистра.

Замминистра связи Алексей Козырев анонсировал создание «цифровых двойников» для граждан России

«У вас не будет никакого носителя или ключика для доступа к своему цифровому двойнику, кроме биометрии, - заявил Алексей Козырев. - Чтобы мы полноценно начали жить в условиях цифрового госуправления и цифровой экономики, у каждого «цифрового двойника» гражданина, помимо данных с профиля, должна быть собственноручная подпись».

Сама подпись «цифрового двойника» будет облачной, для использования «цифровых двойников» потребуется внесение изменений в нормативную базу. . В мае 2018 г. был разработан законопроект об облачной электронной подписи.

База данных «цифровых двойников» может быть распределенной и работать с помощью технологии блокчейн. Подключаться к базе данных смогут как госструктуры, так и бизнес-организации - все, кому необходимо будет взаимодействовать с цифровыми двойниками граждан.

«Цифровой двойник» в мобильном приложении

Разработчики мобильных приложений, как государственных, так и коммерческих, смогут добавить в них возможность работы с «цифровым двойником». Для этого пользователь должен будет нажать специальную кнопку - подключиться к своему цифровому двойнику - и осуществить через камеру смартфона биометрическую идентификацию.

Соответственно, «цифровой двойник» гражданина через медицинское приложение будет осуществлять медицинские операции, через приложение госуслуг - работать с госуслугами и т.д.

Марктейплейс госуслуг

Параллельно Минкомсвязи ведет работу над созданием маркетплейса государственных услуг на ресурсе gov.ru. На нем будет каталог всех государственных ресурсов и поисковый сервис по ним. Сейчас критериям, необходимым для работы с gov.ru, удовлетворяет созданный «Ростелекомом» поисковик «Спутник». Но Минкомсвязи ведет переговоры и об использовании поисковой системы «Яндекс». говорит Алексей Козырев.

Прототип ресурса gov.ru с первыми сервисами заработает до конца 2018 г. Полноценный запуск маркетплейса состоится в 2019 г.

«В перспективе мы придем к такой экосистеме, когда разработчики ведомственного контента получат такой набор инструментов для встраивания в данную платформу, которая будет работать по аналогии с магазинами приложений, - заявил Алексей Козырев. - В результате, представьте себе, на любом мобильном телефоне, который в России продается, появляется предустановленные приложения государства. И вы, покупая телефон, знаете, что у вас есть «цифровой двойник» с биометрической идентификацией, с которым вы можете пройти и попасть в государственный цифровой мир».