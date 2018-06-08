Gett из-за Volkswagen недосчитался $620 млн

Агрегатор такси Gett привлек от своих акционеров $80 млн. Ранее Gett хотел привлечь значительно больше, $700 млн, но получение внешнего финансирования заблокировала Volkswagen Group, крупнейший инвестор сервиса.

Gett получил финансирование на $80 млн

Агрегатор такси Gett привлек финансирование на сумму $80 млн, говорится в сообщении компании. Оценка всей компании составила $1,4 млрд.

Средства предоставили все основные акционеры компании: группа Access Industries Леонарда Блаватника, фонд Barring Vostok, американский фонд MCI Capital и немецкий авто-конферн Volkswagen Group.

В общей сложности за время своего существования Gett привлек инвестиций на общую сумму $700 млн. Основное вложение в 2016 г. сделал Volkswagen Group, инвестировавший в сервис $300 млн. Соответственно, автоконцерн стал крупнейшим акционером Gett.

В том же году «Сбербанк» предоставил Gett венчурный кредит на семь лет на сумму $100 млн. В рамках той сделки «Сбербанк» также получил долю в Gett.

Gett хотел получить значительно больше - $700 млн

Между тем, агентство Bloomberg сообщало, что Gett планировал в ходе текущего рада инвестиций привлечь значительно большую сумму - $700 млн. Оценка всей компании в ходе такой сделки составила бы $2 млрд - $3 млрд.

Gett привлек от своих акционеров $80 млн вместо ожидаемых $700 млн. Остальное заблокировал Volkswagen

Позднее Gett снизил сумму предполагаемых инвестиций до $500 млн. Тогда же стало известно, что Volkswagen Group не будет участвовать в этом раунде, так как хочет финансировать собственное подразделение пассажирских перевозок.

По данным агентства «Интерфакс», Gett хотел привлечь инвестирование от европейского сервиса аренды авто Europcar. Однако это намерение заблокировал также Volkswagen, который не хотел размывать свою долю. Таким образом Gett в итоге получил на $620 млн меньше, чем планировал.

«После появления стратегического инвестора компании становится сложно привлекать средства на внешнем рынке и ей приходится ограничиваться средствами от текущих акционеров», - говорит источник агентства. В Gett не стали комментировать данную информацию.

Gett выйдет на прибыль за счет роста среднего чека

В то же время основатель Gett Дэйв Вайсер заявил о намерении выйти на прибыль во всех странах присутствия к I кварталу 2019 г. Gett работает в России, Израиле, Великобритании и США. Правда, о прибыли речь идет без учета расходов на исследования и разработки (R&D).

Источник CNews, близкий к Gett, говорит, что компания не будет бороться за увеличение числа поездок, так как по этому показателю ей все равно не сравняться с объединенной компанией «Яндекс.Такси» и Uber. Компания, по настоянию своих акционеров, сконцентрируется на росте среднего чека за поездку.

Стоимость конкурирующей компании, которая в 2017 г. была образована путем объединения операций «Яндекс.Такси» и Uber в постсоветских странах, составила $3,7 млрд.