Сбербанк открыл свой сайт по продаже квартир всем желающим

Сбербанк начнет размещать объявления о продаже квартир от физических лиц на своем сервисе «ДомКлик». Если продавец является клиентом Сбербанка, его право собственности на квартиру будет автоматически подтверждаться благодаря интеграции с Росреестром. До сих пор размещать объявления в «ДомКлик» могли риэлторы и агентства недвижимости.

Квартиры от частных лиц

Онлайн-сервис поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик», принадлежащий Сбербанку, начал размещать на своем сайте объявления о продаже жилья от физических лиц. До этого подавать объявления в «ДомКлик» могли только профессионалы — риэлторы и агентства недвижимости. Публикация объявления обойдется владельцу квартиры в 1 руб. за 90 дней, сообщает Сбербанк на своем сайте.

Если физическое лицо, подавшее объявление, является клиентом Сбербанка, то право собственности на квартиру подтверждается в автоматическом режиме благодаря интеграции с Росреестром. После подтверждения права собственности объявление публикуется с пометкой «От собственника». Такие объявления более популярны у потенциальных покупателей, отмечает Сбербанк в сообщении.

Если через 30 дней после размещения объявления оно еще актуально, покупатель получает возможность получить скидку на ипотеку в размере 0,3%. По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, скидка очень мотивирует покупателей приобретать квартиры именно через этот сервис. Также их привлекает то, что выставленные на продажу объекты уже проверены банком.

По словам Васева, в настоящий момент, благодаря размещению объявлений профессионалами рынка, на «ДомКлик» представлено более 500 тыс. различных объектов недвижимости.

Что такое «ДомКлик»

«ДомКлик» — это сервис поиска и покупки недвижимости на условиях ипотеки, запущенный Сбербанком в 2017 г. С помощью сервиса потенциальный покупатель может удаленно подать заявку на одобрение ипотеки и также удаленно получить это одобрение. После этого он может выбрать на сайте объект недвижимости и запросить одобрение банка на покупку этого объекта онлайн.

Сбербанк будет размещать объявления о продаже квартир от частных лиц

Кроме того, «ДомКлик» дает возможность оценить квартиру, сравнивая с похожими объектами из ипотечной базы Сбербанка. На основании этого анализа сервис сообщает пользователю вероятную цену и срок продажи.

В марте 2018 г. Сбербанк сообщил, что пользовательская база «ДомКлик» превысила 1 млн человек. При подсчетах учитывались пользователи, зарегистрировавшиеся в сервисе и подавшие заявку на ипотеку на сайте или через приложение. В марте месяце из всех случаев выдачи ипотеки Сбербанком в 17% случаев заявка была подана через «ДомКлик». Конкретно в Москве доля онлайн-заявок составила 33% от общего числа одобренных заявок, в то время как через офисы Сбербанка их было подано всего 31%.

По данным рейтинга Simmilar Web «ДомКлик» занимает пятое место среди российских площадок по поиску недвижимости.

Нейросеть для оценки недвижимости

В феврале CNews писал, что Сбербанк создал сервис на основе нейросети, который оценивает коммерческую недвижимость. Проанализировав характеристики различных сооружений, нейросеть предлагает список равноценных объектов. Дальнейшую оценку проводят эксперты-люди. Вся процедура занимает не несколько дней, как раньше, а несколько минут.

Нейросеть анализирует данные о том или ином сооружении, учитывая его характеристики, местоположение и ценовое зонирование территории города. Также в расчет принимается пешеходный трафик и близость объекта к так называемым точкам интереса — торговым центрам, супермаркетам, больницам, школам, паркам, театрам, музеям и т. д.

На первом этапе нейросеть будет оценивать недвижимость в 36 самых крупных городах России, население которых превышает полмиллиона человек. Сервис начал работу с объектов стрит-ритейла, то есть с помещений, которые находятся на первых этажах зданий и имеют собственный вход и витрину. В дальнейшем планируется добавить добавить и другие виды недвижимости.