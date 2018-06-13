Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко

Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности своего советника по вопросам интернета. За два с половиной года пребывания в этой должности Клименко запомнился многими заявлениями, но реального влияния так и не получил.

Герман Клименко лишился поста советника советника

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении и увольнении своих помощников и советников. Это стандартная процедура после инаугурации Президента России.

В частности, Владимир Путин освободил от должности своего советника Германа Клименко, который курировал вопросы интернета и был назначен на должность в начале 2016 г. Клименко не ответил на звонки CNews.

Пока нет ясности и в судьбе бывшего министра связи Игоря Щеголева, который с 2012 г. является помощником президентом по ИТ-сфере. На сайте президента не публиковались указы ни о его переназначении, ни о его освобождении от должности. Источник, близкий к Игорю Щеголеву, сообщил CNews, что, скорее всего, он покинет должность помощника и станет полночным представителем Президента России в одном из федеральных округов.

Чем знаменит Клименко

Герман Клименко – известный интернет-деятель. В конце 1990-х годов он создал интернет-каталог List.ru, который впоследствии стал частью портала Mail.ru. Затем Клименко создал блог-платформу Liveinternet (li.ru), клон «Живого Журнала», Livejournal. На этой же площадке был запущен счетчик посещения веб-сайтов.

Экс-советник Президента России Герман Клименко

Позднее Клименко создал агрегатора новостей Mediametrics. На его базе также работают одноименные онлайн-радио и онлайн-телеканал. Кроме того, Клименко является совладельцем издания о компьютерных технологиях 3Dnews.

Как Клименко попал в коридоры власти

В начале 2015 г. Герман Клименко возглавил наблюдательный совет новый организации, Институт развития интернета (ИРИ). Ее учредителями выступили ряд общественных организаций: Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз (МКС), государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)а также сам Клименко.

Инициатором создания ИРИ называли Вячеслава Володина, который в тот период был заместителем главы Администрации Президента (АП). Затем Владимир Путин поручил ИРИ написать долгосрочную программу развития интернета.

Проект соответствующего документа был готов к осени 2015 г., но в работу не был запущен. Вместо него было решено написать восемь дорожных карт по развитию смежных с интернетом инициатив: «Медиа и информация», «Государство и общество», «Образование», «Медицина», «Строительство и ЖКХ», «Экономика и финансы», «Розничный экспорт» и «Торговля».

Когда CNews обнаружил проект дорожной карты «Интернет+Медиа», разразился скандал. Оказалось, что в рамках борьбы с торрент-трекерами предлагалось запретить один из базовых протоколов интернета – UDP, без которого нормальное функционирование Глобальной сети невозможно. Клименко от этой инициативы открестился, заявив, что это было предложение МКС.

В конце 2015 г. было запланировано проведение двухдневной конференции «Интернет + Экономика», на которой представители интернет-общественности должны были представить Президенту России проекты вышеуказанных дорожных карт. Правда, руководители крупных интернет-компаний, ознакомившись с документами, решили не представлять их Владимиру Путину.

Но встреча интернет-бизнесменов с Путиным все-таки состоялась на второй день конференции. Основным ее итогом стало предложение стать советником Президента России, которое Владимир Путин сделал Герману Клименко. В телерепортажах была показана сцена, в которой Клименко не рад этому предложению и просит дать ему время на то, чтобы посоветоваться с семьей, в то время, как Владимир Путин советует ему «не включать заднюю передачу».

В итоге Клименко занял пост советника Президента России. Это вызвало бурную и неоднозначную реакцию интернет-общественности, отношение которой к личности нового советника было неоднозначным.

Дорожные карты по развитию смежных с интернетом инициатив было решено переписать. Контроль над соответствующим процессом ушел к рабочей группе, которую возглавил помощник Президента России Игорь Щеголев.

ИРИ, со своей стороны, развел бурную деятельность в 2016 г. Активно проводились конференции и мероприятия по интернет-тематике. Институт выдвинул целый ряд инициатив, в частности, перевод чиновников на государственный мессенджер и создание Центра компетенций по импортозамещению в области ИКТ (продвигал дистрибутив Goslinux). Также прорабатывались проекты в области телемедицины, «умных городов» и т.д.

Как Клименко растерял свое влияние

В конце 2016 г. Вячеслав Володин ушел из Администрации Президента и стал спикером Госдумы. После этого ИРИ лишился финансирования, которое институт получал за счет государственных грантов. Большая часть сотрудников института была уволена.

Летом 2017 г. между учредителями института разгорелся конфликт. РОЦИТ и РАЭК хотели поставить директором ИРИ своего человека – Максима Буянова. Клименко был против. Большинство членов совета выступили за Буянова, но Клименко отказался подписывать протокол об его избрании.

Ситуация разрешилась осенью 2017 г. ИРИ возглавил бывший вице-президент МКС Сергей Петров, а Клименко покинул наблюдательный совет организации.

Такое рода развитие событий дало повод заговорить о потере Германом Клименко своего влияния. Об этом же свидетельствовали обыск с последующим отзывом лицензии у «АйВи Банка». Этот банк с 2000 г. по 2008 г. возглавлял Клименко, он же является его миноритарным совладельцем.

В результате Герман Клименко, за время работы на посту советника запомнился большей частью своими заявлениями, большим числом комментариев СМИ (особенно электронным) и активным участием в дискуссиях в интернете.

Какие еще проекты были у бывшего советника президента

Один из последних проектов Клименко – это телемедицинский сервис «Третье мнение», который должен проводить облачный анализ медицинских изображений. С этой целью Клименко вместе с уже бывшим главой Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексеем Федоровым организовали Фонд Института развития интернета.

Планировалось проведение ICO (первичное размещение токенов), в ходе которого создатели проекта хотели привлечь $100 млн.

Среди других проектов, в которых в последнее время у Клименко был интерес, значатся: торрент-трекер Tornado.ru, ресурс для брокеров Smart-lab.ru, ресурс для поиска недвижимости за рубежом Jjc.ru, рекламная сеть Mediatarget, агентство контент-маркетинга «Текстерра», «Центр поддержки интернет-бизнеса» (созданный вместе с ВГТРК фонд для покупке долей в бизнесе в обмен на рекламу в интернете), поставщик компьютерной техники «Высотка», поставщик оборудования для медицинской диагностики и электронной фармацевтики AllinOne, юридическая фирма «Юрагентство» и аудиторская компания «РК-Аудит».

После назначения советником президента Клименко передал доли в имевшихся у него бизнес-активах своему сыну.