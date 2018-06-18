Конец легенды: Продана компания - изобретатель торрентов

Джастин Сан купил BitTorrent

Известный менеджер криптовалют Джастин Сан (Justin Sun) закончил сделку по покупке компании BitTorrent. Информация об этом, со ссылкой на сотрудников компании, появилась в ряде западных СМИ. По их сведениям, сделка была оформлена еще на прошлой неделе, однако работники BitTorrent получили указание не разглашать сведения об этом. Сумма, за которую Джастин Сан приобрел пионера торрент-решений также неизвестна.

Первые слухи о возможном приобретении BitTorrent впервые появились в прошлом месяце. Тогда же стало известно, что первый контакт между Джастином Саном и BitTorrent состоялся еще в сентябре прошлого года, когда и был подписан договор о намерениях. После этого сделка несколько раз откладывалась из-за того, что BitTorrent вступал в переговоры с другими потенциальными покупателями.

Джастин Сан приобрел BitTorrent

Также западные СМИ сообщили о том, что Джастин Сан зарегистрировал новую компанию Rainberry Acquisition. BitTorrent еще в 2017 г. переименовал юридическое лицо, являющееся владельцем бренда, в Rainberry.

BitTorrent – самый популярный протокол для обмена файлами

Аналитики отмечают, что такой конец BitTorrent не был предсказуем. Компания испытывала определенные проблемы десятилетие назад, когда решила построить развлекательный бизнес поверх P2P-направления. Эти планы потерпели неудачу, и BitTorrent был вынужден уволить большую часть своих сотрудников и провести рекапитализацию. Но в последующие годы BitTorrent доминировала на рынке и оставалась самым востребованным производителем в P2P-мире. Пиком для компании стали 150 млн активных пользователей в месяц.

BitTorrent была основана в 2004 г. и сейчас файлы, которые использует BitTorrent-протокол для передачи данных, составляют большую часть всего сетевого трафика. Компания разрабатывает μTorrent и BitTorrent - два клиента этого протокола.

Общая рыночная капитализация криптовалюты Tron составляет около $4,78 млрд, из которых $1,65 млрд находятся под постоянным контролем фонда Sun Tron. Это позволяет экспертам сделать вывод о том, что у Джастина Сана действительно хватает средств для приобретения BitTorrent.