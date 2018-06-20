Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами

Самым богатым чиновником Минкомсвязи по итогам 2017 г. стал замминистра Сергей Калугин: после ухода из «Ростелекома» он заработал 200 млн руб. Также у Калугина оказался богатый гараж сельхозтехники. Другой замминистра Алексей Волин стал совладельцем 364 гектаров сельскохозяйственных земель.

Рейтинг самых богатых чиновников Минкомсвязи

CNews подготовил рейтинг доходов руководителей Минкомсвязи и подведомственных министерству структур: Роспечати, Роскомнадзора и Россвязи. Это последний рейтинг чиновников министерства, работавших с бывшим министром Николаем Никифоровым.

Экс-глава «Ростелекома» заработал 200 млн рублей

Лидером рейтинга стал Сергей Калугин, ставший замминистра связи в начале 2017 г. До этого он был президентом «Ростелекома». Доход Калугина за 2017 г. составил 199,4 млн руб. (с учетом дохода супруги 201,4 млн руб.).

Известно, что при уходе из «Ростелекома» Калугин получил бонус в виде 70% от годового оклада и 0,03% акций компании. В конце 2017 г. Калугин продал все принадлежавшие ему 0,28% акций «Ростелекома». Этой сделкой можно объяснить возникновение такого дохода у замминистра связи.

Супруга главы Роскомнадзора продолжает зарабатывать на продаже квартир

В рейтинге CNews традиционно учитываются доходы супругов.

На втором месте рейтинга расположился бывший глава министерства Николай Никифоров. Его доход на двоих с супругой составил 68,8 млн руб., из которых большая часть - 63 млн руб. - пришлась на супругу Светлану Никифорову. Она владеет компанией «Стартобаза», инвестирующей в различные ИТ-проекты.

Доходы руководителей Минкомсвязи и подведомственных структур за 2017 год

место в рейтинге ФИО Должность Сумма дохода за 2017 г. Примечание 1 Сергей Калугин замминистра связи 201 421 415,89 2 Николай Никифоров экс-министр связи 68 800 000 основной доход - супруга 3 Александр Жаров глава Роскомнадзора 38 062 271,96 основной доход - супруга, в том числе от продажи жилого имущества 4 Игорь Чурсин замглавы Россвязи 21 595 288,55 основной доход - супруга 5 Ирина Лаптева директор департамента организационного развития Минкомсвязи 19 766 253,31 основной доход - супруг 6 Михаил Сеславинский глава Роспечати 18 600 710 в том числе от продажи имущества 7 Владимир Козлов замглавы Роспечати 16 782 111,31 в том числе от продажи недвижимого имущества 8 Александр Панков замглавы Роскомнадзора 14 412 587,44 9 Роман Шередин замглавы Россвязи 13 439 980,06 в том числе единовременная субсидия на приобретение жилья 10 Алексей Козырев замминистра связи 12 091 571,04 основной доход - супруга 11 Дмитрий Алхазов замминистра связи 11 933 654,28 12 Николай Яцеленко директор департамента координации информатизации Минкомсвязи 11 622 884,31 основной доход - супруга 13 Евгения Пенкин замдиректора департамента координации информатизации Минкомсвяз 10 950 945,35 14 Лео Спрогис замдиректора департамента организационного развития Минкомсвязи 10 835 003,94 15 Юлия Еланская замдиректора департамента международного сотрудничества Минкомсвязи 10 639 847,51 16 Татьяна Наумова замглавы Роспечати 9 552 570,3 в том числе от продажи недвижимого имущества 17 Олег Качанов директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи 9 258 639,28 основной доход - супруга 18 Антонина Приезжева замглавы Роскомнадзора 8 091 905,94 в том числе от продажи недвижимого имущества 19 Алексей Волин замминистра связи 7 174 063,56 основной доход - супруга 20 Алексей Соколов замминистра связи 6 608 796,58 основной доход - супруга 21 Дмитрий Дубынин замдиректора департамента координации информатизации Минкомсвязи 6 069 280,11 22 Дмитрий Захаров замдиректора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи 5 993 561,83 23 Андрей Могилев помошник министра связи 5 237 891,82 24 Сергей Резник начальник отдела организационной деятельности и материально-технического обеспечения департамента организационного развития Минкомсвязи 4 886 063,49 25 Яков Тебеньков замдиректора департамента координации информатизации Минкомсвязи 4 798 056,21 26 Илья Бойчук начальник отедла организации осуществления закупок департамента экономики и финансов Минкомсвязи 4 626 870,19 27 Михаил Евраев замминистра связи 4 497 099,63 28 Михаил Кирюшин задиректора департамента развития высоких технологий Минкомсвязи 4 431 517,97 29 Андрей Романков замдиректора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи 4 399 042,68 основной доход - супруга 30 Мария Денисенко замдиректора департамента экономики и финансов Минкомсвязи 4 397 310,43 основной доход - супруга

Источник: CNews Analytics

На третьем месте находится глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он вместе с супругой заработал за 2017 г 38 млн руб., из которых большая часть, 32,4 млн руб., пришлась на супругу. Она уже не первый год получает доход от продажи недвижимого имущества.

В 2013 г. супруга Александра Жарова приобрела пять квартир. В 2014 г. эти квартиры были проданы. С тех пор супруга главы Роскомнадзора каждый год получает доход от продажи недвижимости. За 2014-2017 гг. она заработала 136 млн руб.

Находящаяся под следствием глава департамента Минкомсвязи декларировала доход 21 млн рублей

На четвертом месте рейтинга находится замглавы Россвязи Игорь Чурсин. Он заработал 21,5 млн руб., большая часть этой суммы, 19,2 млн руб., пришлась на его супругу.

На пятом месте находится глава департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Ее доход составил 19,7 млн руб., из которых большую часть заработал супруг. Отметим, что в 2017 г. Следственный комитет возбудил в отношении Лаптевой уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки Генпрокуратуры, которая обнаружила факт незаконной, по мнению ведомства, выплаты теперь уже бывшему главе «Почта России» Дмитрию Страшнову премии 95 млн руб. за 2014 г. Подготовкой контракта со Страшновым и соответствующих выплат занималась Лаптева.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский заработал за 2017 г. 18,6 млн руб., его заместитель Владимир Козлов 16,7 млн руб. Сеславинский и Козлов получили доходы, в том числе, за счет продажи недвижимого имущества.

Замглавы Роскомнадзора Александр Панков заработал 14,4 млн руб. Замглавы Россвязи Роман Шередин получил единовременную субсидию на приобретение жилья, с учетом которой его доход составил 13,4 млн руб.

Доход замминистра связи Алексея Козырева за 2017 г. составил 12 млн руб., большую часть которых заработала его супруга. Другой замминистра Дмитрий Алхазов заработал 11,9 млн руб.

У остальных заместителей министра следующие доходы: Алексей Волин - 7,1 млн руб., Алексей Соколов - 6,6 млн руб., Михаил Евраев - 4,5 млн руб. Глава Россвязи Олег Духовницкий заработал за 2017 г. 3,7 млн руб. (Олег Духовницкий не вошел в рейтинг).

Алексей Волин стал сельскохозяйственным магнатом

В плане недвижимого имущества можно отметить Алексея Волина. У него теперь в различных долях есть восемь земельных участков общей площадью 364 гектара, а также дом площадью 670 кв. м. По итогам 2016 г. у него было лишь три земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м.

Три новых земельных участка, собственником которых стал Алексей Волин, принадлежат ему на одну треть. Их площадь составляет 317 гектаров, 36 гектаров и 9,3 гектара, они предназначены для сельскохозяйственных целей.

По площади земельных угодьев Волин обошел традиционного лидера среди сотрудников Минкомсвязи - директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Александра Понькина. У него есть три земельных участка общей площадью 4,6 гектара. Кроме того, Понькин является владельцем интересного автопарка: двух автомобилей Porsche 911, двух автомобилей Audi A6, одного Porsche Carrera и одного Jaguar XJ.

У Сергея Калугина есть девять единиц сельскохозяйственной техники

Замглавы Роспечати Владимир Григорьев обладает тремя земельными участками общей площадью 9,9 тыс. кв. м, и двумя квартирами общей площадью 327 кв. м. Его начальник Михаил Сеславинкий обладает двумя участками земли общей площадью 1,6 тыс. кв. м, домом площадью 140 кв. м и тремя квартирами общей площадью 173 кв м.

У Александра Жарова есть три земельных участка общей площадью 4,2 тыс. кв. м, два дома общей площадью 457 кв. м, квратира площаью 174 кв. м и нежилое помещение площадью 201 кв. м.

Заместитель Жарова Олег Иванов обладает тремя земельными участками общей площадью 3,8 тыс. кв. м, четырьмя квартирами общей площадью 225 кв. м, домом площадью 140 кв. м и двумя нежилыми помещениями общей площадь 20 кв. м.

Замглавы Россвязи Дмитрий Панышев обладает тремя участками земли общей площадью 3,92 тыс. кв. м, домом площадью 226 кв. м, тремя квартирами общей площаью 235 кв. м и двумя гаражами общей площадью 27 кв. м.

У Сергея Калугина есть участок земли площадью 2,8 тыс. кв. м, домом площадью 235 кв. м, два дома общей площадью 1,08 тыс. кв. м и квартира площадью 147 кв. м. Также Калугин вместе с супругой владеет сразу девятью единицами сельскохозяйственной техники марок Cam Am, Lynx и Yamaha. Кроме того, Калугин обладает автомобилями Audi A7 и Chevrolet K2XX Tahoe и двумя прицепами к автомобилям.

У замдиректора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаила Хазова есть пять квартир общей площадью 274 кв. м. Глава департамента госполитики в области Минкомсвязи Екатерина Ларина обладает тремя квартирами общей площадью 224 кв. м, тремя участками земли общей площадью 2,06 тыс. кв. м и двумя домами общей площадью 305 кв. м.

Михаил Евраев обладает четырьмя квартирами общей площадью 1,18 тыс. кв. м. У Алексея Козырева есть три квартиры общей площадью 414 кв. м и участок земли площадью 1,3 тыс. кв. м. Кроме того, Козырев обладает двумя автомобилями Mercedes-Benz Ml 350 и Mercedes-Benz B180 и мототранспортным средством Triumph Rocket III.

Теперь уже бывший директор департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов обладает тремя участками земли общей площадью 3,8 тыс. кв. м, двумя домами площадью 188 кв. м, четырьмя квартирами общей площадью 360 кв. м и четырьмя гаражами общей площадью 75 кв. м.