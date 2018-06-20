В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете

Комитет Европарламента одобрил две поправки к законодательству об авторском праве: одна заставит сайты отфильтровывать контент пользователей, нарушающий копирайт, а другая предписывает взимать плату с интернет-платформ за ссылки на новости. ИТ-эксперты и общественные организации бурно протестуют против принятия таких норм.

Голосование в комитете Европарламента

Комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил поправки к европейскому законодательству в области авторского права, передает BBC. Опрошенные изданием эксперты считают, что эти поправки могут «изменить природу интернета».

Речь идет о противоречивых Статье 13, которая возложит на веб-ресурсы ответственность за контент пользователей, нарушающий авторское право, и Статье 11, которая предписывает взимать плату с интернет-платформ за ссылки на новости. Статья 13 была одобрена 15 голосами против 10, а Статья 11 — 13 голосами против 12. Следующим шагом к принятию поправок должно стать голосование непосредственно в Европарламенте, которое состоится в июле.

Американская некоммерческая организация Creative Commons, которая защищает свободное распространение контента, назвала прошедшее в комитете голосование «черным днем для открытого веба».

Статья 13

Статья 13 потенциально может положить конец существованию мемов, ремиксов и другого контента, создаваемого пользователями интернета. Статья возлагает на веб-сайты ответственность за соответствие контента, который публикуют пользователи, нормам авторского права. Для ее выполнения сайтам понадобятся какие-то системы распознавания контента, через которые будут проходить все тексты, аудиозаписи и изображения, публикуемые на ресурсе.

Канадский писатель-фантаст, журналист и философ Кори Доктороу (Cory Doctorow) полагает, что «не существует фильтра, который может хотя бы приблизиться к этому. И самые близкие варианты в большинстве своем управляются американскими компаниями. Это значит, что ИТ-гиганты США получат возможность шпионить за всем, что постят европейцы, и решать, что подвергать цензуре, а что нет».

Комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил новые нормы в сфере авторского права в интернете

На прошлой неделе группа из 70 влиятельных ИТ-лидеров, включая «отца интернета» Винта Серфа (Vint Cerf) и создателя Всемирной паутины Тима Бернерса-Ли (Tim Berners-Lee), подписала письмо, направленное против Статьи 13, которую лидеры считают «неизбежной угрозой будущему» интернета.

Вместе с тем многие издатели контента, включая Ассоциацию независимых музыкальных компаний (Impala), приветствуют эту статью. «Она поясняет то, что музыкальная отрасль говорила годами: если вы являетесь дистрибьютором музыки или других творческих работ, вам нужна лицензия, просто и ясно. Пора цифровому рынку идти в ногу с прогрессом», — отметила исполнительный председатель ассоциации Хелен Смит (Helen Smith).

Статья 11

Также была одобрена Статья 11, которая требует, чтобы онлайн-платформы платили издателям вознаграждение, если ставят ссылку на новостные публикации этих издателей. Речь идет о ссылках, которые цитируют заголовок или короткий фрагмент новости. Под онлайн-платформами понимаются в том числе социальные медиа, поисковые механизмы, блоги и даже некоммерческие проекты типа Википедии.

Статья 11 уже получила неофициальное название «налог на ссылки». Предполагается, что новая норма поможет поддержать мелкие издания. При этом пользователи чаще будут перенаправляется на главные страницы новостных ресурсов, а не прямо на публикации.

Регулировка направлена на ограничение власти, которую имеют над новостными изданиями технологические гиганты типа Facebook или Google, пишет BBC. Однако как раз эти компании смогут позволить себе оплачивать все ссылки, или просто договорятся с крупными медиа, или применят к издателям тактику игнорирования, поэтому новая норма будет душить в основном более мелкие платформы, в том числе европейские, не давая им дорасти до размеров Facebook и Google и составить им конкуренцию, пишет Motherboard.

Критики этой поправки также говорят, что в ней не объясняется со всей отчетливостью, какой именно должна быть оплачиваемая ссылка, поэтому правительства смогут манипулировать данной нормой в целях ограничения свободы слова.