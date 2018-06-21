Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM

Глава комитета Госдумы по финполитике выступит на CNews FORUM

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 8 ноября 2018 г. откроется в юбилейный десятый раз.

На пленарном заседании CNews FORUM 2018 выступит председатель комитета Госдумы по финансовой политике Анатолий Аксаков.

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Чем известен Анатолий Аксаков

В интервью «Парламентской газете» в декабре 2017 г. Анатолий Аксаков заявил, что информатизация или цифровизация экономики, может преобразить Россию, «нарастив эффективность всех видов материального производства».

Эта ситуация напоминает начало тридцатых годов с их идеей опережающей индустриализации, «когда наша страна, находясь во враждебном окружении со всеми видами тогдашних санкций и эмбарго, задала такие темпы роста, что смогла создать материальный фундамент и для победы в Великой Отечественной войне, и для формирования космической и атомной программ», - говорит Анатолий Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финансовой политике Анатолий Аксаков

«Развивая наземную инфраструктуру, дороги, железные дороги, логистические центры, и проводя цифровизацию всех сфер жизни», Россия может обеспечить технологический прорыв, сказал Анатолий Аксаков на Всемирном саммите блокчейна и криптовалют WBCSummit.

По его словам, если России удастся добиться успеха в цифровизации, она выйдет «на самый высокий уровень в мире».

В сложной теме криптовалютного законодательства Анатолий Аксаков придерживается позиции осторожного регулирования: «Важно, чтобы рынок развивался. Мы хотим, чтобы инвесторы были защищены и могли более смело инвестировать», - говорит Анатолий Аксаков о рынке криптовалют и ICO.

Анатолий Аксаков крайне негативно относится к анонсированному повышению НДС. По его словам, правительству нужно искать способы поддержать экономику не за счет изъятия денег у народа, а обеспечить технологический прорыв: «На самом деле надо думать о том, как снижать НДС, потому что это один из самых жестких налогов для бизнеса, и тем самым стимулировать в том числе экономический рост и искать другие формы пополнения бюджета».

Кто еще выступит на CNews FORUM 2018

Участие в CNews FORUM 2018 подтвердили директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; ИТ-директор, член совета директоров, Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; CIO «Балтика» Герман Эпштейн; директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис» Петр Воронин; директор по ИТ, «Лента» Всеволод Кузьмич; вице-президент по ИТ «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; директор по ИТ АО «Трансмашхолдинг» Анатолий Ушаков; директор по ИТ «Юнипро» Алексей Тимченко.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Прошлогодний CNews FORUM провел «Мисс ИТ» и поставил рекорд посещаемости

В 2017 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на форуме, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Новшеством CNews AWARDS 2017 стало появление номинации «Мисс ИТ России», победительница в которой определялась в ходе интернет-голосования. Конкурс вызвал небывалый ажиотаж. Страницу с формой для голосования посетило почти 400 тыс. человек.

Мисс ИТ России 2017

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