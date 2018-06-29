В Тинькофф банке крупный сбой: Пользователи «не могут провести ни одной операции»

Пользователи соцсетей сообщили о сбое в работе Тинькофф банка. Они не могут перевести деньги, получить подтверждение операции или даже просто загрузить приложение. Банк пока не объяснил, чем вызван сбой.

Сбой в Тинькофф банке

Тинькофф банк испытывает масштабный сбой в работе, на который пользователи жалуются в соцсетях. Около 15:30 по московскому времени пользователи Twitter начали сообщать, что у них возникли проблемы с SMS-рассылкой и входом в мобильный банк. Некоторые сообщали, что после отправки денег на другой счет баланс не обновляется.

Примерно с 16:00 от пользователей начали поступать сообщения, что они не могут провести ни одной стандартной операции — ни снять средства, ни провести оплату, ни даже просто загрузить приложение. Были также сообщения о сбое в работе сервиса «Тинькофф инвестиции».

Тинькофф банк ответил пользователю Twitter, что техническая команда банка уже поставлена в известность о проблеме, и банк «разбирается в приоритете». В службе поддержки клиентов также сообщили, что банк знает о неполадках и принимает меры к их устранению.

Специалист банка сообщил информационному агентству ТАСС, что у клиентов могут возникнуть трудности при переводе средств. Кроме того, деньги при переводе с карт банка могут поступать с задержкой. До этого основатель банка Олег Тиньков отмечал, что подобные сбои связаны со слишком быстрым ростом банка.

Непосредственно перед публикацией данного материала в ответ на запрос CNews пресс-служба Тинькофф банка прислала следующий официальный комментарий: «У нас были временные затруднения с работой одной из систем, которые коснулись ряда клиентов. Проблема была оперативно устранена». На вопросы о масштабах и причинах сбоя в пресс-службе не ответили.

Что такое Тинькофф банк

Тинькофф банк позиционирует себя как «первый в России полностью онлайн-банк». Он был основан в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым и по состоянию на 2017г обслуживал свыше 5 млн клиентов.

Тинькофф банк испытывает сбой в работе

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывала в 2017 г. более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование.

Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные не только клиентам банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»). В августе 2017 г. банк начал развертывать сеть собственных банкоматов.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка, в состав группы входит виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки» в крупнейших российских городах.

По состоянию на 1 мая 2018 г. рыночная доля Тинькофф Банка достигла 11,7%, Чистая прибыли группы TCS Group Holding по итогам 2017 г. продемонстрировала годовой рост на 73%, составив 19 млрд руб. В первом квартале 2018 г. чистая прибыль компании выросла на 70% к предыдущему году и достигла 5,7 млрд руб.