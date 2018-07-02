В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц

Компания NtechLab решила остановить работу сервиса FindFace и прекратить его разработку, поскольку намерена сосредоточиться на создании продуктов для госсектора и бизнеса. За время своего существования FindFace оказался полезен в обнаружении правонарушителей, но вызвал ряд скандалов, связанных с нарушением приватности.

FindFace закрывается

Российский разработчик NtechLab закроет сервис FindFace, поскольку не планирует развивать его дальше. Вместо этого компания намерена заняться разработкой продуктов для госсектора и бизнеса. О продаже FindFace речь не идет, однако сейчас, по словам основателя NtechLab Артема Кухаренко, компания сконцентрировалась на крупных проектах «в сфере безопасности и ритейла».

Завершение работы FindFace начнется 1 июля 2018 г. и будет проходить в несколько этапов. Сервис был запущен в 2016 г., с его помощью пользователи могут сфотографировать любого человека и сравнить его лицо с профилями в социальной сети «Вконтакте». Как сообщает компания, пользовательская аудитория FindFace насчитывает до 1,2 млн человек.

FindFace и проблема приватности

Кухаренко отмечает несомненную пользу FindFace, который помогал людям заводить новые знакомства, находить друзей и близких, с которыми был утрачен контакт, включая пропавших без вести, а также разыскивать правонарушителей. Однако запуск сервиса в феврале 2016 г. дал пищу для многочисленных дискуссий на тему нарушения границ приватности.

В апреле 2016 г. фотограф из Санкт-Петербурга Егор Цветков запустил проект Your Face Is Big Data, в рамках которого фотографировал случайных пассажиров в метро, после чего находил их страницы «Вконтакте» с помощью FindFace. Таким образом ему удалось найти примерно 70% сфотографированных людей. Проект показал, что в эпоху существования таких технологий, как FindFace, человек не может гарантированно оставаться анонимом, чем бы он не занимался.

Через несколько дней этот тезис подтвердили пользователи ресурса «Двач», которые запустили кампанию по раскрытию личностей порноактрис с помощью FindFace. Сервис помогал им найти в соцсетях страницы девушек, чьи лица можно было увидеть в порнографических видео. Участники компании брали из соцсетей и выкладывали на форуме «Двача» семейные фотографии актрис, а также оповещали их знакомых и близких о том, что девушки снимались в порно.

FindFace позволяет найти профиль человека в соцсети по фото

Еще через несколько недель было подтверждено, что сервис действительно помогает обнаружить преступников — с помощью FindFace были найдены два злоумышленника в Санкт-Петербурге, виновные в поджогах зданий.

Применение технологии в сфере безопасности

В сентябре 2017 г. CNews писал, что технология, которая применяется в FindFace, была подключена к московской городской сети видеонаблюдения для поиска преступников и наблюдения за работой городских сервисов. Во время осуществления пилотного проекта, который занял два месяца, с помощью нейросети удалось задержать шесть преступников. В общей сложности система работала с 3 тыс. камер.

В июне 2018 г. NtechLab выпустила коробочную версию продукта FindFace Security, который представляет собой систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц в видеопотоке в реальном времени путем сравнения их с образцами в базе данных. Коробочная версия будет использоваться для обеспечения безопасности и контроля доступа к объектам на ключевых предприятиях госкорпорации «Ростех».

Напомним, в марте 2018 г. «дочка» «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» выкупила в NtechLab долю в 12,5% + 1 акция. Одновременно фонд NDF, которым управляет компания «Варданян, Бройтман и Партнеры», приобрел в NtechLab долю в 25% + 1 акция. Руководить NtechLab продолжили основатели компании, которые по-прежнему являются контролирующими акционерами.

Мировое признание

FindFace базируется на алгоритме биометрической идентификации, точность которого была подтверждена исследованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST) и конкурсом американского Агентства передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

IARPA, которое в США занимается технологиями обеспечения безопасности под руководством Агентства национальной безопасности (АНБ), организовало конкурс решений в сфере распознавания лиц. Участие в конкурсе приняли несколько десятков компаний из разных стран мира, среди них были как американские разработчики, так и фирмы из Китая и Европы. Решение NtechLab стало победителем в двух номинациях — самый точный алгоритм и самый быстрый.

Согласно результатам тестирования, проведенного в 2017 г. NIST при Министерстве торговли США, алгоритм FindFace возглавил мировой рейтинг технологий распознавания лиц. В исследовании Facial Recognition Vendor Test приняло участие 14 алгоритмов от компаний из разных стран. NtechLab представила на тестирование две версии своего продукта. Кроме NtechLab, в рейтинге NIST также приняли участие алгоритмы российских компаний 3DiVi и Vocord, немецкой Dermalog, индийской Samtech InfoNet, американских Rank One Computing и VCognition, китайской TongYi Transportation Technology, литовской Neurotechnology и других.

По результатам тестирования NIST, первое и третье места заняли алгоритмы FindFace, второе место получило решение от компании 3DiVi.

В декабре 2015 г. решение от NtechLab победило в мировом чемпионате по распознаванию лиц The MegaFace Benchmark, которое провел Университет Вашингтона, обойдя более 100 конкурентов, в том числе решение Facenet, созданное Google. На основании таких достижений разработчики FindFace называют свое решение «лучшим в мире».