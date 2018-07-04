Facebook «убил» три своих недавно запущенных приложения

Facebook объявил о закрытии приложений Moves, Hello и tbh, которые были недавно запущены или выкуплены компанией. В качестве официальной причины указываются низкие показатели использования. Профильные СМИ считают причиной закрытия то, что Facebook забросил разработку этих продуктов.

Moves, Hello и tbh закрываются

Facebook закрывает приложения Moves, Hello и tbh, запущенные или приобретенные соцсетью в течение последних четырех лет. В качестве официальной причины компания называет низкие показатели использования — приложения так и не смогли привлечь значительную аудиторию. Данные пользователей, собранные приложениями, будут удалены в течение 90 дней, сообщает Facebook на своем сайте.

Hello было запущено в 2015 г. для пользователей Android в Бразилии, США и Нигерии. Приложение позволяет объединить сведения о друзьях в Facebook со списком контактов в телефоне. Приложение перестанет работать в течение нескольких недель.

Приложение для фитнеса Moves было запущено его изначальными владельцами в 2013 г. и приобретено Facebook в 2014 г. Решение предназначено для отслеживания физической активности пользователя в течение дня — ходьбы, бега, езды на велосипеде и т. п. Приложение и его API прекратят работу 31 июля.

Для этих двух приложений издание The Verge называет еще одну возможную причину закрытия — отсутствие должного внимания со стороны Facebook к их разработке. Ни одно из приложений не получило значительных усовершенствований после запуска, оба не обновлялись больше года. Hello было «заброшено» всего через четыре месяца после запуска.

Facebook закрывает три непопулярных приложения

Приложение tbh представляет собой социальную сеть для учащихся старшей школы в США, в которой подростки могут анонимно указывать, за что они друг другу нравятся. В отличие от двух других, это приложение регулярно обновлялось, недавно в нем появилась возможность обмениваться сообщениями. tbh было запущено 11 месяцев назад и выкуплено Facebook в октябре 2017 г.

Популярные приложения

Наряду с приложениями, которые приходится закрывать из-за недостатка популярности, Facebook владеет и успешными проектами. На днях аналитическая компания App Annie провела исследование, приуроченное к десятой годовщине запуска AppStore, и опубликовала список самых популярных приложений для iOS за все десять лет. Как оказалось, компании Facebook принадлежит целых четыре приложения, вошедших в первую десятку.

Первое место в списке занимает приложение самой соцсети Facebook, которое было скачано пользователями iOS 700 млн раз начиная с июля 2010 г. На втором месте находится Facebook Messenger, на третьем YouTube. На четвертой строчке расположился запущенный в 2010 г. и выкупленный Facebook в 2012 г. Instagram, который в прошлом месяце сообщил о преодолении отметки в 1 млрд пользователей.

На пятом месте находится WhatsApp, приобретенный Facebook в 2014 г., и насчитывающей 1,5 млрд ежемесячных пользователей. Далее идут Google Maps, Snapchat, Skype, WeChat и похожее на Facebook Messenger китайское приложение для обмена мгновенными сообщениями QQ.