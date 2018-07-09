Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL

Топ-менеджер Dropbox разработал инструмент, который позволяет свернуть небольшой сайт в URL и делиться им как ссылкой. Преимущество таких микросайтов заключается в том, что им не требуется хостинг.

Сайты размером с URL

Вице-президент Dropbox по дизайну Николас Жидкофф (Nicholas Jitkoff) придумал веб-инструмент, который позволяет создавать сайты, существующие в виде одного только URL и не нуждающиеся в хостинге. Инструмент получил название itty.bitty.site. Открытый код проекта был выложен на ресурсе Github.

С помощью itty.bitty.site можно создать сайт небольшого размера, содержимое которого будет сжато до URL с помощью алгоритма LZMA, который применяется в архиваторе 7-Zip для создания архивов формата 7z. В основе алгоритма лежит схема сжатия данных по словарю. Разработка LZMA продолжается с 2001 г.

Редактировать наполнение сайта можно прямо в itty.bitty.site, если пользователю достаточно простого формата. Если же ему нужны дополнительные возможности, можно использовать форматы HTML или Codepen.

Сжатый контент сайта размещается в URL после символа #. Обычно те данные, которые следуют после этого символа, используются браузером для того, чтобы прокручивать уже загруженную веб-страницу до определенного места. Поэтому эти данные, как правило, не отправляются на сервер, что обеспечивает приватность микросайта.

Создан инструмент, помещающий весь сайт в URL

Когда браузер пользователя, желающего пройти по этой ссылке, открывает ее, itty.bitty.site запускает процесс декомпрессии данных, которая осуществляется полностью на устройстве, и отображает контент в его изначальном виде.

Размеры и возможности применения

Объем контента после сжатия составляет около 2,6 тыс. байт. За счет этого его можно распространять также в виде QR-кода. Точный размер микросайта зависит от того, где пользователь собирается поделиться этой ссылкой. Если в соцсетях типа Twitter или Slack, то в его распоряжении имеется около 4 тыс. байт, в то время как версия Chrome для Mac позволяет рассчитывать на 10 тыс. байт. Однако на большинстве сайтов придется ограничиться 2 тыс. байт. В целом это соответствует примерно одному печатному листу, заполненному простым текстом и эмодзи, пишет издание The Verge.

Сам Жидкофф не может сказать точно, для чего могут быть использованы подобные микросайты. Как вариант, он предлагает делиться в таком формате стихотворениями, которым не хватает лимита по символам в Twitter, или же использовать как умную альтернативу переадресации домена. Профильные СМИ предлагают использовать itty.bitty.site для создания недорогих веб-страниц для нужд среднего и малого бизнеса.

Если говорить о стихотворениях, то «Ворон» Эдгара Аллана По (Edgar Allan Poe) как раз можно разместить в виде itty.bitty-ссылки в Twitter, пишет Жидкофф. Стихотворение насчитывает 18 строф, по шесть строк в каждой.