ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 8 ноября 2018 г. откроется в юбилейный десятый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2018 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2018 можно уже сейчас.

Участие в CNews FORUM 2018 подтвердили директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; ИТ-директор, член совета директоров, Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company Михаил Потапкин; директор по ИТ, Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; CIO «Балтика» Герман Эпштейн; директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис» Петр Воронин; директор по ИТ, «Лента» Всеволод Кузьмич; директор отдела технологий и процессов продаж, AB InBev Efes Инга Паныч; директор по цифровой трансформации и информационным технологиям, ADV Marketing Communications Денис Гурко; вице-президент по ИТ «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; директор по ИТ АО «Трансмашхолдинг» Анатолий Ушаков; директор по ИТ «Юнипро» Алексей Тимченко.

ИТ-директор, член совета директоров, Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company Михаил Потапкин

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

директор по ИТ «Лента» Всеволод Кузьмич

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис» Петр Воронин

В 2017 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

CIO «Балтика» Герман Эпштейн

На форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент, руководитель блока технологий банка Никита Волков, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе»; Ринат Гимранов, директор по ИТ в РЖД; Евгений Чаркин, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Фабрисио Гранжа, заместитель председателя правительства Московской области — министр госуправления, ИТ и связи Максут Шадаев,; замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России; Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ; Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково»; Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда; Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика»; Сергей Петров; и многие другие.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на форуме, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2018, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.