В Skype появилась функция, которую ждали 15 лет

До конца месяца Microsoft добавит в Skype долгожданную функцию записи видеозвонков. До этого пользователи в течение 15 лет были вынуждены записывать беседы с помощью сторонних приложений.

Новая функция Skype

В приложении Skype уже в ближайшее время появится функция записи видеозвонков. Об этом Microsoft сообщила в своем блоге, посвященном Skype. Обновление приложения с новой функцией выйдет позднее в этом месяце. Записи звонков будут храниться в облаке, поэтому получить к ним доступ можно будет с любого устройства под управлением Windows, Mac, iOS, Android и Linux.

Запись будет представлять собой комбинированное видео от всех участников беседы, в которое также будут включены скриншоты, которыми они делились во время разговора. После начала записи все участники беседы будут получать уведомление, что разговор записывается.

Запись видеозвонков в Skype стала возможна почти через 15 лет после запуска мессенджера. Все это время пользователям приходилось прибегать для записи разговоров к помощи сторонних приложений, самым популярным из которых стал Avaer, пишет издание The Verge.

Кроме того, Microsoft начала экспериментировать с новым режимом для создателей контента, который позволит стримерам, видеоблогерам и подкастерам интегрировать в Skype сервисы типа Xsplit и Wirecast.

Skype 8.0

Основной темой сообщения Microsoft, в котором компания упомянула запись звонков, стал запуск новой версии Skype 8.0. Компания предупредила пользователей, что версия 7.0, известная также как «классический» Skype, прекратит работу с 1 сентября 2018 г. Microsoft ожидает, что к этому времени все пользователи успеют обновить приложение. При этом пользователи Windows 10 могут продолжать использовать приложение Универсальной платформы Windows, которое устанавливается в последних версиях Windows.

В Skype появится функция записи звонков

В Skype 8.0 была добавлена возможность бесплатно совершать видеозвонки в качестве HD, независимо от того, с каких устройств говорят собеседники. В систему обмена сообщениями были добавлены метки, состоящие из символа @ и имени пользователя, предназначенные для привлечения внимания этого пользователя в групповом чате.

У чатов появились собственные медиа-галереи, которые облегчают поиск файлов, ссылок и фотографий, которыми обменивались собеседники в этом чате. В Skype 8.0 собеседники смогут делиться друг с другом файлами размером до 300 МБ.

В отличие от Skype 7.0, новая версия не позволяет вести индивидуальные беседы в отдельных окнах, отмечает ресурс ZDNet.

Другие новшества

Кроме того, Microsoft начала разворачивать и другие функции, которые доступны пока не всем пользователям. В их число попал список прочтений, который позволяет пользователю увидеть, кто именно уже прочел его сообщение, что должно оказаться полезным для групповых чатов.

Также началось внедрение функции приватных бесед со сквозным шифрованием с применение протокола Signal, которая доступна для аудиозвонков, текстовых сообщений и пересылаемых файлов. В таких беседах сообщения и уведомления будут скрыты.

Кроме того, была добавлена возможность пригласить в Skype пользователей, которые до сих пор в нем не зарегистрированы, а также одним нажатием организовать рассылку ссылок с приглашением в общий чат группе пользователей.

Помимо этого, компания начала разворачивать версию Skype 8.0 для iPad.