Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным»

Закрытие сделки

Tron, криптовалютный стартап, официально приобрел Bittorrent, разработчика интернет-протокола p2p для осуществления однорангового файлообмена. Сообщение об этом опубликовано в твиттере Джастина Сана (Justin Sun), основателя и главного исполнительного директора Tron, а также в блогах участников сделки. По мнению Сана, объединенная компания сможет реализовать на практике идею о децентрализованном интернете.

«С приобретением Bittorrent Tron стремится освободить интернет от господства крупных корпораций, вернуть людям право на доступ к данным и вернуться к существовавшему в начале XXI века видению свободной, прозрачной и децентрализованной сети, которая связывает весь мир, потому что интернет принадлежит людям», – говорится в пресс-релизе Tron Foundation.

Стоимость сделки не разглашается. Однако, по данным интернет-издания Techcrunch, она составила порядка $126 млн. Из записи в блоге Bittorrent следует, что персонал компании в полном составе в ближайшее время переедет в офис Tron, расположенный в Сан-Франциско.

Информация о том, что Tron проявляет интерес к приобретению Bittorrent начала циркулировать в Сети в конце мая 2018 г. В Bittorrent тогда подтвердили факт ведения переговоров по поводу потенциальной сделки, а Джастин Сан от комментариев отказался.

На пиринговые сети Bittorrent приходится 40% мирового трафика

Bittorrent занимается разработкой и развитием протокола p2p (peer-to-peer – «равный-равному»), позволяющего производить обмен файлами без посредников, непосредственно между двумя или большим числом одноранговых узлов сети.

Bittorrent – самый популярный файлообменный p2p-протокол в мире

Протокол был создан в 2001 г. и стал первым децентрализованным интернет-протоколом, получившим столь широкое распространение. На сегодняшний день Bittorrent сохраняет статус самого популярного децентрализованного протокола в мире – на его долю приходится около 40% общемирового суточного интернет-трафика и свыше 100 млн уникальных пользователей.

Помимо протокола, компания владеет одноименной программой, а также одним из самых популярных bittorrent-клиентов в мире – uTorrent, который она приобрела в декабре 2006 г.

В прошлом компания испытывала серьезные финансовые трудности из-за неудачной попытки построить развлекательный бизнес на базе p2p-направления. В результате Bittorrent была вынуждена уволить часть своих сотрудников и провести рекапитализацию.

Tron – блокчейн-платформа для развлечений

Децентрализованная платформа для развлечений Tron (токен TRX) объявила о начале ICO в конце августа 2017 г, успешно собрав необходимую сумму в $70 млн. Менее года спустя, 31 мая 2018 г. сеть Tron (MainNet) Odyssey 2.0 была запущена. На момент запуска рыночная капитализация составляла $4 млрд.

Платформа, построенная на базе технологии блокчейн, ориентирована на рынок цифровых развлечений (онлайн-игры, виртуальные игорные заведения и т.п.) и призвана составить конкуренцию существующим сервисам, таким как Google Play и Applestore. Роль блокчейна заключается в том, чтобы гарантировать честность сделок, в том числе в сегменте азартных игр, для которого этот фактор является одним из определяющих.

TRX, токен Tron, остается одной из самых быстрорастущих криптовалют на рынке, хотя по-прежнему и находится в тени гигантов вроде Bitcoin и Ethereum. По заявлению компании, TRX способен обрабатывать платежи со скоростью 10 тыс. транзакций в секунду, что в 400 раз быстрее Ethereum.

В конце июня 2018 г. Tron удалось договориться с Pornhub, одним из крупнейших порнографических интернет-ресурсов в мире, о добавлении TRX в качестве средства, котором можно оплатить услуги сервиса, в том числе приобрести премиумную подписку для посетителей и рекламу для представителей бизнеса.

Целью сделки с Pornhub, как и приобретение Bittorrent, является расширение охвата аудитории платформы, то есть потенциальных пользователей криптовалюты.