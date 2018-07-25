Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari

Топ-менеджер Mozilla сообщил в Twitter, что YouTube грузится в других браузерах в пять раз медленнее, чем в Google Chrome. Причина — использование в Google Chrome устаревшего API, который не работает с другими браузерами. Mozilla требует разрешения использовать более старую версию YouTube, у которой нет такой проблемы.

Медленный YouTube

Руководитель технической программы Mozilla Крис Петерсон (Chris Peterson) обвинил компанию Google в том, что она замедлила работу сервиса YouTube на всех браузерах, кроме Google Chrome. Это заявление Петерсон сделал в соцсети Twitter. По его наблюдениям, проблема коснулась браузеров Firefox и Microsoft Edge. Ресурс The Verge отмечает также медленную работу YouTube в браузере Safari.

Петерсон пояснил, что причиной является использование в Google Chrome API под названием Shadow DOM v0, который в целом применяется не только в Chrome, но уже является устаревшим. С API работает внедренная в YouTube в начале 2017 г. библиотека Polymer. В Firefox и Microsoft Edge Shadow DOM v0 не применяется, что замедляет YouTube в этих браузерах.

«YouTube использует полифил Shadow DOM в Firefox и Edge, и это выходит, что неудивительно, медленнее, чем нативная реализация в Chrome. На моем ноутбуке загрузка начальной страницы занимает пять секунд с помощью полифила против одной — без него. Последующее выполнение навигации по страницам сопоставимо», — пишет Петерсон. Google пока никак не отреагировала на его заявление.

Издание The Verge отмечает также, что Google могла бы обновить YouTube до возможности использования Polymer 2.0 или даже 3.0, которые также поддерживают устаревший API, но компания остановилась на Polymer 1.0, которая была выпущена в 2015 г. Издание называет это странным решением в свете того, что Polymer — это открытая библиотека JavaScript, созданная разработчиками Google Chrome.

Решение проблемы

Проблема замедления YouTube в Firefox и Microsoft Edge отчасти заключается в том, что Shadow DOM Polyfill v0 не был обновлен до более современной и поддерживаемой версии v1. Пока Google не осуществит это обновление, Mozilla настаивает на праве использовать в Firefox более старую версию YouTube, как это разрешено в Internet Explorer 11.

Крис Петерсон обвинил Google в замедлении YouTube в Mozilla Firefox

Пользователи Firefox могут решить проблему медленной загрузки YouTube с помощью стороннего расширения YouTube Classic. Пользователи Microsoft Edge и Safari могут воспользоваться для ускорения YouTube пользовательским скриптом Tampermonkey.

Google и чужие продукты

Издание The Inquirer полагает, что со стороны Google не было злого умысла при использовании Shadow DOM v0. В целом же политику Google по отношению к конкурирующим продуктам можно рассмотреть на примере разбирательства компании с российским «Яндексом». В 2014 г. российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Оказалось, что условия GMS обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. В 2015 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты.

После нескольких штрафов и попыток Google оспорить решение ФАС в суде, стороны нашли компромисс. В частности, Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который обеспечит им возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Данный виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.