Facebook будет выгонять пользователей из соцсети

В Facebook и Instagram появится статистика, которая будет показывать, сколько времени в день пользователь проводят в этих соцсетях. Также можно будет установить лимит времени, по истечении которого будет приходить уведомление, что пора выйти из приложения.

Контроль времени в Facebook

В Facebook и Instagram будут добавлены инструменты, которые помогут пользователям контролировать, сколько времени они проводят в этих соцсетях. Об этом компания Facebook сообщила на своем сайте. Пользователи соцсетей получат эти функции уже в ближайшие недели, обещает компания.

«Мы хотим, чтобы время, которое люди проводят в Facebook и Instagram, было осмысленным, позитивным и вдохновляющим. Мы надеемся, что эти инструменты дадут людям больше контроля над временем, которое они проводят на наших платформах, а также будут благоприятствовать беседам на тему правильных онлайн-привычек между родителями и подростками», — пишут Амит Ранадив (Ameet Ranadive), директор по продуктовому менеджменту в Instagram, и Дэвид Гинсберг (David Ginsberg), директор по исследованиям в Facebook.

Какие именно инструменты

Одним из указанных инструментов станет панель активности. Ее можно будет найти в настройках Instagram под названием «Ваша активность» и в настройках Facebook под названием «Ваше время на Facebook». Панель будет показывать среднее время, которое пользователь проводит в этом приложении с этого устройства. Там же можно будет увидеть время, которое пользователь провел в приложении в течение данного дня.

Так будут выглядеть инструменты для контроля времени в Instagram

Здесь же будет находиться таймер «Ежедневное напоминание», где пользователь сможет задать лимит времени, которое он желал бы уделять приложению в день. В случае превышения лимита он будет получать уведомление. Таймер можно отключить, а можно просто заглушить на некоторое время поступающие от него уведомления, после чего он включится снова. Такая возможность есть в настройках уведомлений.

Похожие инициативы

Facebook — не единственная крупная технологическая компания, которая разворачивает инициативу по контролю времени пользователя. В мае на мероприятии Google I/O компания Google сообщила, что добавит в грядущую операционную систему Android P инструменты, позволяющие пользователю видеть, сколько времени он работает на устройстве. Американские технологические компании озабочены статистикой, которая показывает, что пользователь из США проверяет свой телефон в среднем 47 раз в день, как показало исследование Deloitte, проведенное в ноябре 2017 г.

Внешний вид инструментов для контроля времени в Facebook

Вслед за этим Apple объявила в июне на конференции Worldwide Developers Conference 2018, что добавит в iOS 12 похожие инструменты, которые будут отслеживать, как часто пользователь проверяет свой iPhone, и какое приложение присылает ему больше всего уведомлений. Инструменты будут кроссплатформенным, чтобы пользователь не мог «сжульничать», проверив лишний раз свой Twitter или Facebook, например, с iPad вместо iPhone. Также родители смогут задать ограничения по времени для своих детей.