Мужу дали 2 года тюрьмы за чтение аккаунта жены в WhatsApp

Житель Валенсии полностью оправдан судом по обвинениям в изнасиловании и причинении побоев своей жене, но при этом получил два года тюремного заключения и штраф за шпионаж и раскрытие данных ее аккаунта в мессенджере.

По всей строгости закона, с доказательствами

Суд Аликанте первой инстанции (La Sección Primera de la Audiencia de Alicante) приговорил жителя города Эльче в Валенсии к двухлетнему тюремному заключению за «шпионаж» за аккаунтом его жены в мессенджере WhatsApp, а также за обнародование данных этого аккаунта и «перезагрузку» мобильного телефона.

Приговор, помимо тюремного срока, также предусматривает выплату штрафа в размере 3240 евро и запрет на общение с потерпевшей стороной «любыми способами» на протяжении четырех лет, сообщило местное ежедневное издание Levante.

Помимо обвинения в «шпионаже» и раскрытии личной информации, защита также настаивала на вынесении наказания по семи эпизодам изнасилования, двум случаям угроз, четырем случаям жестокого обращения и одного случая нанесения травм потерпевшей.

В сумме по всем этим эпизодам сторона обвинения настаивала на лишении свободы ответчика в сумме на 78 лет. Тем не менее, суд Аликанте вынес по всему списку этих обвинений оправдательный вердикт. По мнению судей, обвинение предоставило «крайне скудную» и «недостаточную» базу фактических материалов, даже несмотря на показания, данные жертвой в ходе судебного процесса.

Доказательства, документальные и косвенные

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что 32-летний предприниматель, отмеченный в документах инициалами J.G.A., является владельцем компьютерного магазина. По мнению судей, специальные знания ответчика в области информатики позволили ему установить на своем компьютере программу-шпион для отслеживания разговоров и переписки жены в ее аккаунте WhatsApp.

Житель Испании получил 2 года тюрьмы за шпионаж за женой в WhatsApp

В дополнение, ответчик также смог сфотографировать ряд сообщений, подтверждавших факт измены своей жены с другим мужчиной, и затем отправил эти фотографии потерпевшей стороне.

Затем, отмечается в постановлении суда, ответчик «перезагрузил» телефон женщины с целью удалить любые доказательства своего шпионажа, поскольку он доподлинно знал о том, что полиция может наказать за такие действия.

Наконец – в качестве фундаментального доказательства вины, суд Аликанте приводит признание самого ответчика, произведенное в процессе расследования, хотя в процессе судебного заседания он наотрез от признания отказался.

Согласно итоговому заключению суда, перехват сообщений жертвы «нанес серьезный урон ее частной жизни», поскольку шпионаж осуществлялся без ее разрешения, поскольку «обнаружилась предполагаемая неверность в паре», которую потерпевшая намеревалась скрывать от обвиняемого.

Решение суда Аликанте первичной инстанции может быть обжаловано по апелляции в Верховном суде Валенсии (El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV).