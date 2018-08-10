Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК

Навыки редактирования текста на компьютере имеют 41,7% российских пользователей. Опытом, необходимым для самостоятельной переустановки ОС на устройстве, обладают всего 3% россиян. При этом Интернетом в последние три месяца 2017 г. воспользовалось 76% взрослого населения страны, гласит исследование НИУ ВШЭ.

Пользовательские навыки

Навыки редактирования текста на компьютере имеют только 41,7% россиян, а мультимедийные файлы способны редактировать 20,6% пользователей в стране. Всего 3% российских пользователей могут без посторонней помощи установить или переустановить ОС на своем устройстве, и только 1,2% способны самостоятельно написать программу. При этом навыки работы с электронными таблицами есть у 22,7% населения, создавать презентации умеет 9,1%.

К таким выводам пришли специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликовавшие сборник «Индикаторы цифровой экономики: 2018». Серия статистических сборников выпускается институтом в партнерстве с Минкомсвязи и Росстатом по материалам Росстата, Минкомсвязи, Минобрнауки, Минкультуры, Банка России, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростата, Международного союза электросвязи, Департамента экономического и социального развития ООН, Всемирного экономического форума и др.

Использование интернета

Исследователи отмечают, что в последние годы интернет в России стал намного более доступным. В последние три месяца 2017 г. им воспользовалось 76% взрослого населения страны. Для сравнения: в Исландии и Норвегии этот показатель составляет 98%, в Бразилии — 61%. Процент пользователей интернета колеблется от региона к региону России: где-то в сеть выходит почти все взрослое население, в других местах — чуть более половины.

Абонентов широкополосного доступа в интернет в России насчитывается 23 на 100 человек населения. Во Франции, к примеру, количество абонентов фиксированного ШПД достигает 43 на 100 человек. В таких регионах России как Новосибирская область, Москва и Санкт-Петербург распространение широкополосного доступа приближается к показателям стран-лидеров, но в Ингушетии, Дагестане и Ненецком автономном округе оно в несколько раз ниже среднего показателя по России.

Безопасность

В 2017 г. 28,8% пользователей интернета в России столкнулись с каким-либо видом киберугроз. В 2015 г. количество таких пользователей достигало 34,2%. При этом в 2017 г. 18,5% пострадавших стали жертвами спама, а 11,4% — заражения вирусами. Для сравнения: в Хорватии доля пользователей, столкнувшихся с вирусами, составляет 41%, а в Голландии — 6%.

Распределение патентных заявок по сегментам ИКТ

В рейтинге глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи Global Cybersecurity Index 2017 Россия занимает 10 место с показателем 0,788, уступая только Сингапуру, США, Малайзии, Оману, Эстонии, Маврикию, Австралии, Грузии, Франции и Канаде.

Наука и кадры

Россия занимает 13-е место среди стран мира по количеству публикаций научных статей в сфере ИКТ. Самыми популярными темами научных исследований в последние три года были автоматизация и системы управления, а также теория и методы компьютерных наук. Количество публикаций в области робототехники выросло практически в два раза. Разработка тем медицинской информатики отстает как по количественным показателям, так и по темпам роста. Что касается оформления патентов в сфере ИКТ, то здесь показатели России в 96 раз ниже, чем у лидера рейтинга — Китая.

Высококвалифицированные ИКТ-специалисты в России составляют 1,2% от всего работающего населения. Это почти в три раза меньше аналогичного показателя в Финляндии, Швеции и Нидерландах — странах, где самый высокий процент айтишников среди населения. Зарплаты в ИКТ в среднем почти в полтора раза выше среднего уровня по стране, если учитывать все сферы занятости.

ИТ в бизнесе и госсекторе

Россия импортирует в 1,1 раза больше ИКТ-услуг, чем экспортирует. В случае ИКТ-товаров импорт превышает экспорт в 10,1 раза. В 2010 г. импорт товаров превышал экспорт в 18,9 раза, услуг — в 1,5 раза.

17% российских компаний заказывают различные товары по интернету — данный показатель сравним с результатом Венгрии и Польши. В Чехии, например, интернетом для заказа товаров пользуется 62% предприятий.

В рейтинге информационной безопасности МСЭ Россия занимает 10 место

Пятая часть организаций в России применяет облачные решения. В области связи их использует треть всех организаций. С 2014 по 2016 гг. процент таких компаний увеличился с 13,8 до 20,5%. В Швеции таких компаний 48%, в Финляндии — 57%. Свои сайты есть у 43% российских организаций, в то время как есть страны, в том числе Финляндия, Дания и Швеция, где этот показатель выше 90%.

Возможностью получить госуслуги по интернету пользуется 42,3% россиян. Для Ямало-Ненецкого автономного округа этот показатель составляет 83,2%, вплотную приближаясь к результатам Швеции, Норвегии и Финляндии, где он достигает 83-84%. В тоже время, в Чукотском автономном округе электронными госуслугами пользуется только 8,8% населения.