Softline вкладывает $500 тыс. в платформу по вывозу российских детей на обучение за рубеж

Фонд Softline Venture Partners вложит $500 тыс. в развитие платформы, на которой родители из России смогут подобрать для своего ребенка зарубежную частную школу. От традиционных агентств платформа отличается тем, что гарантирует поступление, утверждают авторы проекта.

Инвестиции в Educate Online

Венчурный фонд Softline Venture Partners группы компаний Softline намерен вложить $500 тыс. в платформу для автоматизированного подбора зарубежных частных школ для российских детей Educate Online. Средства будут переданы проекту в виде нескольких траншей. Необходимым условием для получения каждого следующего транша будет достижение определенных показателей эффективности.

Привлеченные средства Educate Online собирается потратить на развитие технологической платформы. На эти деньги будет создан новый сайт и мобильное приложение, а также увеличена команда по продажам. В течение ближайших двух лет Educate Online надеется нарастить до 500 человек количество детей, которые выбрали школу с помощью платформы и успешно поступили в нее.

Сейчас проект предлагает поступление в основном в школы Великобритании, но за два года планирует привлечь к сотрудничеству также учебные заведения США, Канады и Европы, доведя таким образом количество школ до 400. Помимо этого, планируется выход на азиатские рынки, включая Китай и Гонконг.

Educate Online основана предпринимателем Александром Желтовым, который, согласно сообщению компании, около 10 лет работал в агентском бизнесе в России, Великобритании и Китае. Команда проекта территориально находится в США и СНГ и сосредоточена в первую очередь именно на этих рынках.

Преимущество сотрудничества с Softline Желтов видит в наличии у партнера каналов продаж на рынках Восточной Европы, Америки и Азии. Напомним, Softline — это компания-поставщик ИТ-решений и сервисов, основанная в Москве в 1993 г. Занимается поставками решений таких компаний как Microsoft, Oracle, Adobe, EMC, Symantec, Dell, VMware, Autodesk, Cisco и других.

Ситуация на рынке

Как поясняют создатели Educate Online, в России существует множество обычных агентств, через которые родители могут выбрать для своего ребенка школу-пансион за рубежом, однако эти агентства не дают гарантий поступления. При этом они знакомят клиента с предложениями не всех школ, а с 20-30 самыми выгодными для агентства вариантами. За свои услуги агентства берут комиссию в размере порядка $5 тыс.

Softline инвестирует полмиллиона в вывоз российских детей на обучение за рубеж

Если же родители решают подбирать школу самостоятельно, ориентируясь на отзывы знакомых и информацию с форумов в интернете, то процесс подбора школы занимает до двух месяцев.

Несмотря на это в последние годы увеличилось количество детей из России, которые поступают в школу за рубежом. Например, если говорить только о частных школах Великобритании, то с 2005 г. по 2017 г. оно выросло на 77%, по данным международной консалтинговой компании Knight Frank. Также отмечается рост спроса на получение среднего образования в США.

Чем полезна Educate Online

Создатели Educate Online утверждают, что на их платформе подобрать учебное заведение будет проще, а поступить туда быстрее, чем через обычные агентства. Также они считают, что подобранная Educate Online школа будет лучше подходить конкретному ребенку. Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям Softline и руководитель Softline Venture Partners, отмечает важность того, что платформа дает гарантии поступления ребенка в выбранную школу.

На платформе у каждого пользователя будет личный кабинет, в котором он сможет увидеть персонализированную рекомендацию по школам с указанием возраста, наиболее подходящего для начала обучения. Рекомендация составляется по результатам тестов, которые оценивают уровень английского, профпригодность и знание школьных предметов у ребенка. Подборку школ платформа будет выдавать в течение пяти минут после прохождения теста.

Авторы проекта обещают, что подтверждения из школ будут приходить через платформу в течение 60 минут. Здесь же пользователь сможет ознакомиться с датами тестов и интервью, просмотреть содержание тестов и изучить видеоматериалы для подготовки.

В личном кабинете также можно будет загрузить пакет документов, необходимых для поступления и открытия визы, шаблоны и образцы можно будет найти прямо на платформе. Educate Online дает гарантию, что виза будет получена, сообщают авторы проекта.

Также в личном кабинете будет реализована возможность провести немедленную оплату — разработчики собираются интегрировать в систему такие платежные средства как PayPal, StudyPay и платеж с карты.

Для каждой школы на платформе будет создан свой профиль, где она сможет отражать актуальные цены, выкладывать фото и видео и проверять информацию на соответствие действительности. Здесь же планируется размещать видео и фото учеников из Instagram, результаты экзаменов по рейтингу Sunday Times, а также отзывы родителей и студентов. Рейтинг школы будет формироваться на основе отзывов и результатов экзаменов.