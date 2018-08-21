В Skype появились секретные чаты как у Telegram

Microsoft добавила функцию оконечного шифрования чатов и звонков для всех пользователей на популярных платформах. Файлы и сообщения из зашифрованного чата доступны только на устройстве, с которого была начата беседа.

Приватные чаты в Skype

В новой версии Skype, кроссплатформенном решении для обмена текстовыми сообщениями и IP-телефонии, добавлена функция сквозного (end-to-end) шифрования в приватных чатах. Новая функция доступна в приложениях для мобильных платформ iOS и Android, а также десктопных Windows, macOS и Linux.

Особенностью сквозного (или оконечного) шифрования является то, что ключи шифрования известны только двум общающимся между собой абонентам, благодаря чему третьи лица не могут получить доступ к их переписке или подслушать беседу, даже предварительно перехватив содержимое в зашифрованном виде.

Шифрование в Skype обеспечивается при помощи протокола Signal, изначально разработанного некоммерческой организацией Open Whisper Systems для собственного одноименного мессенджера с открытым исходным кодом, который, по мнению некоторых специалистов, является одним из самых безопасных общедоступных решений. Например, Эдвард Сноуден (Edward Snowden), бывший сотрудник ЦРУ, преследуемый властями США, очень положительно отзывался о Signal.

Как это работает

Для начала разговора, содержимое которого будет зашифровано, нужно перейти в профиль собеседника из списка контактов и нажать кнопку «начать личную беседу». После этого выбранный пользователь получит приглашение присоединиться к разговору, с которым необходимо согласиться. С момента принятия приглашения вся история переписки будет зашифрована и доступна только пользователю и его собеседнику, минуя облако Skype, в котором хранится переписка из обычных чатов и групп. По схожему принципу работают секретные чаты в «скандальном» мессенджере Telegram Павла Дурова.

Собеседник должен подтвердить свое желание начать приватный разговор

Существуют и некоторые ограничения, касающиеся только зашифрованных чатов Skype: так, пользователь может участвовать лишь в одной личной беседе одновременно, а история сообщений будет доступна только на том устройстве, с которого был начат разговор.

О шифровании в более ранних версиях Skype

Как утверждается на официальном сайте поддержки Skype, голосовая информация, видео, файлы и текстовые сообщения подвергались шифрованию и ранее. Исключение составляли голосовые вызовы на мобильные и стационарные телефоны – в таких случаях Skype не мог и не может обеспечить шифрование на участке от телефонной линии до абонента стационарной связи. Таким образом, в случае конференц-вызова, где несколько участников используют Skype, а хотя бы один – мобильный телефон, такая беседа не является надежно защищенной от прослушки.

Для защиты мгновенных сообщений в облачных (групповых) чатах применяется TLS (Transport layer security – «протокол защиты транспортного уровня»), использующий ассиметричное шифрование для аутентификации и симметричное – для конфиденциальности сообщений. Личная переписка между двумя абонентами (данный метод до сих пор применяется по умолчанию) шифруется при помощи симметричного алгоритма блочного шифрования AES (Andvanced Encryption Standard – «усовершенствованный стандарт шифрования»), принятый в качестве стандарта правительством США.

Голосовые сообщения также шифруются перед передачей по каналу связи. После прослушивания пользователем такого сообщения, оно сохраняется на его устройстве в незашифрованном виде.

В середине января 2018 г. было объявлено о начале тестирования функции сквозного шифрования в Skype, которое обеспечивает значительно более высокий уровень защищенности приватных разговоров. На тот момент подобной функциональностью уже обладали Apple iMessage, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp и другие.