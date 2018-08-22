«Яндекс» отменяет алгоритм оценки сайтов ТИЦ, с которым работал 19 лет

«Яндекс» заменил тематический индекс цитирования на индекс качества сайта. Главным критерием оценки вместо количества и значимости ссылок на сайт стал комплексный показатель востребованности ресурса.

«Яндекс» вводит новый показатель качества сайта

«Яндекс» сообщил CNews о вводе новой метрики для владельцев сайтов. Она называется ИКС — индекс качества сайта. ИКС полностью заменит тематический индекс цитирования (ТИЦ) и будет отображаться вместо него в «Яндекс.Вебмастере» после 27 августа 2018 г. Владельцы сайтов смогут в любой момент проверить значение ИКС для своего ресурса и сравнить его с другими площадками.

В настоящее время алгоритм расчета метрики находится на стадии бета-тестирования и может измениться в будущем.

ТИЦ против ИКС

«Яндекс» представил тематический индекс цитирования в 1999 г. Этот показатель в течение почти 20 лет служил для определения авторитетности сайта на основании количества и значимости ссылок на него с других ресурсов. За столь продолжительный период времени интернет сильно изменился: развились социальные сети, выросло количество мобильных сайтов и пользователей.

Алгоритмы ранжирования также претерпели существенные изменения. Современные поисковые системы учитывают при формировании выдачи сотни различных критериев. Ссылки перестали быть важнейшим показателем качества, на который стоит ориентироваться владельцам сайтов, что, впрочем, не означает необходимости полного отказа от этого критерия.

В «Яндексе» посчитали используемый подход к формированию индекса качества устаревшим. Качество сайта сегодня, в представлении компании, характеризуется, в первую очередь, его востребованностью аудиторией.

«Чем больше пользователей смогли с помощью сайта удовлетворить свои потребности, чем больше задач они решили, тем он полезней», – говорится в официальном блоге «Яндекса» для вебмастеров.

«Яндекс» решил отказаться от тематического индекса цитирования спустя почти 20 лет после его внедрения

Следует отметить, что при расчете ИКС, более комплексной метрики, учитывается не только количество пользователей, но и степень их удовлетворенности, а также общий уровень доверия к сайту, которые можно оценить при помощи анализа поведенческих факторов и отклика пользователей в сервисах «Яндекса».

Поведенческими факторами называют совокупность всех действий посетителей на конкретном ресурсе. К ним относятся: вход на сайт, время нахождения на нем, глубина просмотра (количество просмотренных страниц), переход по ссылкам, показатель возвратов на сайт и другие. Поведенческие факторы играют важную роль в процессе формирования выдачи современными поисковыми системами и, вероятно, при формировании показателя ИКС «Яндексом».

Напомним, что в апреле 2018 г. «Яндекс» перенес ТИЦ в «Яндекс.Вебмастер» из «Яндекс.Каталога» в связи с закрытием последнего – аудитория сервиса сократилась на порядки, и в компании не видели перспектив в фасетной классификации, которая лежала в основе «Каталога».

В конце декабря 2017 г. «Яндекс» сообщил о прекращении приема заявок на добавление сайтов в «Каталог», в котором с момента запуска в 2000 г. было зарегистрировано свыше 115 тыс. ресурсов.

На момент публикации «Яндекс» не сумел ответить на вопросы CNews.



О Google PageRank – аналоге ТИЦ

В 1998 г. Google стала одной из первых поисковых систем, внедривших алгоритмы ссылочного ранжирования, благодаря чему добилась улучшения качества поиска. Алгоритм PageRank, разработанный Ларри Пейджем (Larry Page), сооснователем Google, и названный в его чеcть, применялся к набору документов, связанных ссылками и назначал каждому из них численное значение. Оно обозначало «авторитетность» среди остальных документов.

В дальнейшем многие крупные поисковые системы разработали и внедрили свои аналоги PageRank.

Последнее обновление Google PageRank вышло в декабре 2013 г.

В апреле 2016 г. Google официально отказалась от этого показателя и обнулила PageRank у всех сайтов.