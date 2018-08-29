Acronis ликвидирует тарифы с безлимитным backup в «облаке»

Компания Acronis перестает поддерживать тарифные планы продукта Acronis True Image с безлимитным дисковым пространством в «облаке» для резервного копирования информация. Это связано с небольшим числом пользователей продукта, которые значительным объемом резервируемых данных создавали нагрузку на сервера компании.

Acronis прощается с Unlimited

Компания Acronis, выпускающая продукты для резервного копирования информации (backup), перестает поддерживать тарифные планы с безлимитным дисковым в «облаке». Об этом рассказала CNews руководитель продуктовой команды десктопных продуктов компании Acronis Марина Мордасова.

Несколько лет назад основной продукт компании Acronis True Image стал поддерживать резервное копирование информации в «облаке» на серверах Acronis. Соответствующее решение получило название Acronis Cloud Storage, а совместимый с этим решением релиз продукта назывался Acronis True Image Unlimited. За годовую подписку пользователю предлагалось безлимитное «облачное» пространство для backup.

Однако, начиная с версии Acronis True Image 2016, компания перестала продавать безлимитный тарифный план. Вместо этого пользователи могут выбрать один из тарифных планов с лимитированным объемом «облачного» дискового пространство – до 1 ТБ.

Acronis ликвидирует тарифные планы с возможностью безлимтного бэкапа

C 1 января 2019 г. компания перестанет поддерживать пользователей, ранее подключившихся к безлимитным тарифным планам, говорит Марина Мордасова. Данным клиентам будет предложен альтернативный вариант обслуживания с лимитированным дисковым пространством в «облаке». Кроме того, будет разработана схема по переносу пользовательской информации с серверов компании.

Недобросовестные пользователи безлимитных тарифов

90% пользователей для резервного копирования информации в «облаке» достаточно 1 ТБ информации, уверена Мордасова. В то же время ряд пользователей злоупотребляли возможностями безлимитных тарифных планов Acronis.

Данные тарифы предполагали ограничение объема «облачного» дискового пространства, обусловленное принципом «добросовестного использования», - 3 ГБ на одно устройство пользователя. Но некоторые пользователи использовали больший объем дискового пространства. Такой объем потребления превышает разумные потребности обычного клиента, создавая при этом повышенную нагрузку на сервера Acronis, уточнила Марина Мордасова.

Впрочем, пресс-службе Acronis отметили, что пока окончательного решения по вопросу продолжения поддержки пользователей с безлимитным «облачным» пространством еще нет: пока лишь идет обсуждение различных вариантов внутри команды разработчиков.

Новая версия Acronis True Image

На прошлой неделе Acronis представила новую версию своего продукта – Acronis True Image 2019. У этого продукта три разных лицензии. Лицензия Standart стоит от 1,7 тыс. руб. (здесь и далее цены за лицензию на один компьютер) и поддерживает резервное копирование только на локальные носители.

Лицензия Advanced предполагает годовую подписку стоимостью от 1,7 тыс. руб. и предоставляет дисковое пространстве в «облаке» объемом 250 Гбайт. Лицензия Premium стоит от 3,4 тыс руб в год и предоставляет дисковое пространство в «облаке» объемом 1 ТБ.

Кроме того, лицензия Premium поддерживает возможность блокчейн-сертификации данных и цифровой подписи. Эта опция может помочь клиенту доказать, что с момента создания резервной копии информации в нее не вносились изменения. Правда, остается вопрос с правоприменительной практики в разных странах относительно использования блокчейн-технологий.