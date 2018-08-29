«Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос

Согласно определению Мосгорсуда «Яндекс» должен удалить из своей поисковой выдачи ссылки на пиратские копии контента «Газпром-медиа», однако компания с решением суда не согласна. «Яндекс» поясняет, что по закону нелегальный контент нужно блокировать на самом пиратском сайте и его зеркалах, а не в поисковиках.

Позиция «Яндекса»

Компания «Яндекс» считает «необоснованным и не соответствующим законодательству» требование Московского городского суда удалить из выдачи ее поисковой системы ссылки на пиратские копии контента нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Как пояснили в «Яндексе» по просьбе CNews, компания намерена обжаловать определение суда. На основании решения суда «Яндекс» получил уже четыре уведомления от Роскомнадзора с предписаниями удалить спорный контент, но требование не было выполнено.

Разъясняя свою позицию, компания ссылается на закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому нелегально распространяемый контент блокируется непосредственно на самом пиратском сайте и его зеркалах. «Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно», — подчеркнули в «Яндексе». Компания выражает уверенность, что ее поисковая система работает в полном соответствии с законодательством.

В «Яндексе» также отметили, что определения Мосгорсуда по этому делу кардинально отличаются от уже сложившейся в этом же суде практики принятия решений по аналогичным делам. «Яндекс» считает, что данное решение не является выходом из ситуации, поскольку в других поисковиках и соцсетях ссылки на пиратские копии контента «Газпром-медиа» останутся.

«Яндекс» выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги», — подчеркнули в компании. «Яндекс» отмечает, что такие его проекты как «Яндекс.Музыка» и «КиноПоиск» прилагают усилия к внедрению практик легального распространения контента на музыкальном и видеорынке.

«Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля», — так охарактеризовали в «Яндексе» следующие шаги компании.

Конфликт «Яндекса» с «Газпром-медиа»

24 августа 2018 г. Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на нелегально распространяемые копии телевизионных программ и сериалов, права на которые принадлежат холдингу. Речь идет о сериалах «Домашний арест» и «Вне игры», телешоу «Мистические истории» и мультсериале «Осторожно, земляне!».

«Яндекс» намерен обжаловать определения Мосгорсуда по вопросу зачистки его поисковой выдачи от пиратских ссылок

В Мосгорсуд на «Яндекс» пожаловались телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Суд удовлетворил их просьбу принять в этом деле обеспечительные меры против Яндекса, сообщил «Газпром-медиа». Напомним, к обеспечительным мерам согласно российскому законодательству относится арест имущества ответчика, ограничение его в действиях, и т. д. О принятии таких мер суд принимает определение — постановление, которое не решает дела по существу.

Роль Роскомнадзора

28 августа Роскомнадзор сообщил о намерении заблокировать сервис «Яндекс.Видео», если компания не выполнит требование суда к вечеру 30 августа, то есть через трое суток с того момента, как ей было направлено уведомление регулятора по этому вопросу. Сегодня глава роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что блокировка будет осуществлена даже в случае обжалования решение суда со стороны «Яндекса», поскольку блокировка ресурса на 15 дней — это обеспечительная мера, и она будет принята в любом случае. Несмотря на то, что регулятор намерен заблокировать именно «Яндекс.Видео», этот сервис не упоминается в определении Мосгорсуда — там везде упомянут только домен https://yandex.ru.

Субботин также отметил, что «Яндекс» не присоединился к инициативе ведомства по подписанию меморандума по борьбе с пиратством в интернете, хотя компания была приглашена к подписанию этого документа. Меморандум должен определить принципы и порядок сотрудничества законных владельцев контента и провайдеров в деле удаления пиратских копий материалов.

Шантаж со стороны каналов

За несколько дней до принятия решения в Мосгорсуде группа телеканалов попыталась повлиять на «Яндекс» другим способом — удалив с его главной страницы онлайн-трансляции своего контента. Помимо каналов «Газпром-медиа» к акции присоединилась «Национальная медиагруппа», куда входят РЕН ТВ и «Пятый канал», а также «Первый канал». Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники писало, что трансляции вернуться на место, если «Яндекс» удалит ссылки на пиратские ресурсы из поисковой выдачи.

Напомним, согласно договоренности с рядом крупных каналов, «Яндекс» с марта 2017 г. в порядке эксперимента показывает их видеопродукты на своей главной странице и других сайтах.