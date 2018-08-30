Россиянам разрешили получать электронные госуслуги по бесплатной цифровой подписи

Правительство разрешило гражданам обращаться за электронными госуслугами, используя простую электронную подпись, которую можно получить бесплатно. Раньше для этого требовалась усиленная подпись на USB-носителе, которая стоит от 1,4 тыс. руб.

Простая подпись вместо усиленной

У россиян появилась возможность обращаться за получением госуслуг в электронной форме с использованием простой электронной подписи, а не усиленной, как это было ранее. Соответствующее постановление №996 от 27 августа 2018 г. было размещено сегодня на сайте Правительства России. Автором документа выступает Минэкономразвития.

На сайте поясняется, что это мера позволит гражданам сэкономить на покупке усиленной подписи, которая требует выпуска физического носителя сертификата ключа. Такую подпись выдают на USB-носителе удостоверяющие центры, аккредитованные Минкомсвязи. Как показал анализ предложений в интернете, стоимость усиленной подписи для портала госуслуг для физического лица начинается на уровне 1,4-1,9 тыс. руб.

Простая подпись оформляется бесплатно, непосредственно в госорганах. Для этого необходимо только личное обращение заявителя, в ходе которого подтверждается его личность. Простая подпись не требует специального носителя — она состоит из идентификатора, в качестве которого используется номер СНИЛС, и пароля.

Что сейчас могут разные подписи

Простую электронную подпись можно использовать для работы с порталом госуслуг и сейчас, но ее возможности ограничены — она позволяет только войти в личный кабинет и получить различную справочную информацию от госорганов, например, узнать сумму штрафов. В случае получения информации такой подписью удостоверяется запрос заявителя и его согласие на обработку личных данных.

Простой подписи достаточно только в том случае, если от заявителя не требуется предоставление оригиналов каких-либо документов или их нотариально заверенных копий. Порядок использования простой подписи на портале госуслуг был регламентирован постановлением правительства от 25 января 2013 г. №33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Россияне смогут обращаться за госуслугами, используя простую электронную подпись

Чтобы удаленно отправить заявку на получение госуслуги в электронном виде, в настоящий момент нужна усиленная подпись. С ее же помощью заявитель может дать согласие на обработку персональных данных другого лица. Усиленная подпись также требуется, если заявитель подает в госорганы в электронной форме какие-либо документы, необходимые для предоставления госуслуги.

Порядок использования усиленной подписи был регламентирован постановлением правительства от 25 августа 2012 г. №852 «Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Механизм оценки госуслуг

Также сегодня на сайте правительства появилось постановление №1006 от 28 августа, направленное на совершенствование механизма оценки гражданами эффективности системы госуслуг. В список госуслуг, качество которых получатель может оценить, были добавлены 13 новых позиций. Две из перечисленных услуг предоставляются Федеральной налоговой службой, восемь — Пенсионным фондом и три — Фондом социального страхования. Автором документа также является Минэкономразвития.

Напомним, постановлением правительства от 12 декабря 2012 г. №1284 были утверждены правила оценки гражданами эффективности работы руководителей территориальных подразделений госорганов и внебюджетных фондов. Эта оценка может являться основанием для смещения руководителя с должности.

Оценке гражданами подлежат социально значимые и массовые госуслуги МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Росгвардии, ФССП, Росимущества и Роспотребнадзора, которые оказываются через территориальные подразделения госорганов. Граждане могут оценить их с помощью телефонных и SMS-опросов, через терминалы в госведомствах, а также через портал госуслуг, сайты госорганов и сайт «Ваш контроль».



Электронные госуслуги в России

Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы, набирают популярность в России. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В настоящий момент в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается более 70 млн зарегистрированных пользователей.