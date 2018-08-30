«Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими»

«Яндекс» испугался возможной блокировки со стороны Роскомнадзора и удалил из поисковой выдачи ссылки на ряд сериалов, принадлежащих телеканалам холдинга «Газпром-Медиа». Причем вместе с ссылками на пиратские версии были удалены ссылки и на легальные копии этих сериалов.

«Яндекс» больше не ищет сериалы «Газпром-Медиа»

Компания «Яндекс», владеющая одноименным поисковиком, сообщила, что удалила из сервиса «Яндекс.Видео» ссылки на сериалы, созданные входящими в холдинг «Газпром-Медиа» телеканалами. Тем самым компания выполнила требования Мосгорсуда, куда за защитой своих прав обратились эти телеканалы.

Как развивался конфликт «Яндекса» с правообладателями

В прошлую пятницу, 24 августа 2018 г., Мосгорсуд удовлетворил поданные ему заявления и ввел предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса». Поисковик обязали удалить ссылки на «Домашний арест», «Вне игры», «Мистические истории» и «Осторожно, земляне».

Роскомнадзор, куда было передано определение Мосгорсуда, предоставил «Яндексу» время до пятницы, 31 августа 2018 г., на удаление соответствующего контента. В противном случае должен был быть заблокирован сервис «Яндекс.Видео», на котором можно просмотреть соответствующие сериалы.

В среду, 29 августа, «Яндекс» сообщил о своем несогласии с данными требованиями.

Компания подчеркнула, что она не размещает у себя нелегальные копии сериалов. А требования Закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ) о блокировании пиратского контента относятся к владельцам сайтов и их зеркал, но не к поисковым системам.

«Яндекс» пошел навстречу правообладателям и удалил из выдачи «пиратские» копии сериалов

(вместе с легальными)

«Яндекс» пообещал обжаловать определение Мосгорсуда. Однако Роскомнадзор предупредил, что подача «Яндексом» апелляции не отменяет принятого ранее определения суда, поэтому угроза блокировки сохраняется.

В результате «Яндекс» принял решение об удалении из поисковой выдачи ссылок на спорный контент. Компания пояснила, что это сделано из-за угрозы блокировки. Если бы Роскомнадзор стал блокировать сервис «Яндекс.Видео», размещенный по адресу yandex.ru/video, то у многих провайдеров оказался бы заблокирован весь домен yandex.ru.

В то же время в «Яндексе» добавили, что в результате удаления поисковой выдачи по соответствующим сериалам пользователи не смогут попасть и на страницы с легальными копиями данного контента. Следовательно, ресурсы «Газпром-Медиа» также могут лишиться части трафика.

Сам же «Яндекс» не имеет возможности проверять, является ли контент в его поисковой выдаче легальным или нет, утверждают в интернет-компании. В пресс-службе «Газпром-Медиа» заявили CNews, что исполнение «Яндексом» требований Мосгорсуда проверит Роскомнадзор. В то же время в холдинге добавили, что по некоторым типам поисковых запросов в «Яндексе» пиратское видео продолжает быть доступным.

Как работает «антипиратский» закон

Напомним, «антипиратский» закон (поправки в 149-ФЗ) был принят в России в 2013 г. Он позволил владельцам прав на кино- и видеопродукцию добиваться блокировки доступа к ресурсам, нарушающим их права. Для этого правообладатель должен обратиться в Мосгорсуд с заявлением о введении предварительных обеспечительных мер в отношении соответствующих ресурсов.

В случае удовлетворения данного заявления Роскомнадзор предоставляет ресурсу-нарушителю три дня на удаление спорного контента. Иначе доступ к сайту будет заблокирован. Со своей стороны, правообладатель должен в течении двух недель подать к ресурсу-нарушителю полноценный иск в Мосгорсуд.

В 2015 г. вступил в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Она предоставила аналогичные возможности по борьбе с пиратами владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: это происходит с ресурсами, в отношении которых Мосгорсуд удовлетворил два иска одного и того же правообладателя.

В 2017 г. в законе появились нормы о блокировки «зеркал» навечно заблокированных сайтов. Решения о признании сайтов зеркалами принимает Минкомсвзязи. Тогда же поисковые системы обязали удалять из своей выдачи ссылки на «пожизненно» заблокированные ресурсы.

Должны ли поисковые системы отвечать за пиратство?

Прецедент нынешней ситуации состоит в том, что до сих пор правообладатели не обращались с жалобами в Мосгорсуд на поисковые системы. Поисковики не хранят у себя музыку и видео с сайтов, на которые они ссылаются. Правда, на сервисе «Яндекс.Видео» можно осуществить просмотр видеороликов, проиндексированных «Яндексом». Это обстоятельство и вызвало недовольство правообладателей.

Руководитель общественный организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк надеется, что «Яндекс» все-таки обжалует определение Мосгорсуда. «Мосгорсуд превысил свои полномочия, так как 149-ФЗ обязывает поисковые системы удалять ссылки лишь на те сайты, которые ранее были «пожизненно» заблокированы этим судом, - говорит Козлюк. - Сейчас же создается угроза того, что если Мосгорсуд удовлетворит два иска к «Яндексу», уже сам поисковик окажется навечно заблокированным».