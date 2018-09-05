Из Evernote ушел топ-менеджмент

Сервис для ведения заметок Evernote, имеющий российские корни, одновременно лишился технического, продуктового и финансового директоров, а также главы кадровой службы. Функции ушедших руководителей будут распределены между теми сотрудниками, которые уже работают в компании. Одновременно в Evernote ожидают привлечения инвестиций, чего не наблюдалось с 2013 г.

Массовые увольнения руководства Evernote

Сервис для ведения заметок Evernote лишился сразу нескольких топ-менеджеров, сообщает издание TechCrunch. В компании больше не работают технический директор Анирбан Кунду (Anirban Kundu), финансовый директор Винсент Тулан (Vincent Toolan), директор по продукту Эрик Вробель (Erik Wrobel) и глава кадровой службы Мишель Вагнер (Michelle Wagner), не считая обычной текучки среди разработчиков и дизайнеров.

Уход менеджмента совпал с очередным раундом привлечения инвестиций, пишет TechCrunch. Предположительно, в ходе этого раунда компания будет оценена ниже, чем была ее последняя оценка в $1,2 млрд, данная несколько лет назад. Evernote не привлекал серьезных инвестиций с 2013 г. — только $6 млн промежуточного финансирования. За все время своего существования сервис собрал около $300 млн, в том числе от таких инвесторов как Sequoia, NEA, Harbor Capital, T. Rowe Price и других.

Кем заменят ушедших

Evernote не стал комментировать привлечение инвестиций, однако подтвердил уход директоров, не назвав причин их увольнения. TechCrunch отмечает, что компания обычно не ищет замену на вакантные должности на стороне, а продвигает тех сотрудников, которые уже на нее работают, даже если они присоединились к коллективу недавно.

Ранджит Прабху (Ranjit Prabhu), который пришел в Evernote в мае 2018 г. на пост старшего вице-президента по инженерной части, возьмет на себя обязанности технического и продуктового директора, но не получит официально должность технического директора. Помогать ему будет Эндрю Малкольм (Andrew Malcolm), который ранее занимал пост директора по маркетингу, но с августа был перемещен на позицию старшего вице-президента по продукту, росту и маркетингу.

Сервис для ведения заметок Evernote сменил нескольких топ-менеджеров

Сьюзан Стик (Susan Stick), пришедшая в компанию в июне 2018 г. на должность главного юрисконсульта, до этого два года вакантную, добавит к своим обязанностям решение кадровых вопросов. Наконец, Фрэнси Стронг (Francie Strong), вице-президент по коммуникациям, расширит свои полномочия до старшего вице-президента по бренду и коммуникациям.

Предыдущие перестановки

Подобная масштабная смена руководства до этого наблюдалась в Evernote только весной 2016 г., когда компанию покинул технический директор Дэйв Энгберг (Dave Engberg), принимавший участие в основании бизнеса. Пришедший незадолго до этого новый гендиректор Крис О'Нил (Chris O’Neill) одновременно заменил еще нескольких топ-менеджеров. До О'Нила компанию долгое время возглавлял Фил Либин (Phil Libin), занявший позицию гендиректора вскоре после основания бизнеса и много сделавший для его развития. Как отмечают источники TechCrunch, Либин был удачлив в привлечении финансирования, а О'Нил сосредоточился на том, чтобы сделать компанию более самодостаточной.

В тот раз смена менеджмента сопровождалась другими серьезными изменениями. О'Нил закрыл бизнес по производству фирменных офисных принадлежностей, а также несколько версий приложения Skitch и приложение Food. В настоящий момент у компании есть три приложения для смартфонов: сервис ведения заметок Evernote, инструмент для внесения заметок в документы Skitch и приложение Scannable для оцифровки визитных карточек, чеков и т. п. Есть также приложение для распознавания рукописного текста на планшетах Penultimate.

Что касается будущих изменений, то TechCrunch пишет о возможной трансформации Evernote из сервиса, который просто помогает лучше запоминать идеи благодаря ведению заметок, в сервис, который экономит рабочее время и повышает эффективность сотрудников. В свете этой трансформации привлечение новых инвестиций может быть критичным для компании.

Аудитория и конкуренты

Evernote, который когда-то занимал первое место среди приложений для повышения продуктивности в рейтинге ресурса App Annie, сейчас занимает в этой категории 55 место, и не входит в общий рейтинг популярных приложений. Сервис предлагает три варианта подписки: бесплатную, премиальную за $7,99 в месяц за одного пользователя и корпоративную за $14,99 в месяц за одного пользователя.

По данным аналитической компании Apptopia, за последние три месяца Evernote был скачан 2,5 млн раз по всему миру, что принесло компании 2,9 млн поступлений от покупок, совершенных в приложении. При этом источник TechCrunch утверждает, что в течение последних шести лет у сервиса не наблюдается роста количества платных подписчиков и активных пользователей.

В тоже время Evernote вынужден конкурировать с приложениями для ведения заметок, которые предоставляют производители мобильных ОС — например, у Apple есть Notes, а у Google есть Keep. Microsoft не только разработала собственный продукт OneNote, но и выпустила инструмент для безболезненной миграции на него с Evernote. Для тех пользователей, которые считают продукты от разработчиков ОС недостаточно функциональными, есть независимые альтернативы Evernote, созданные другими стартапами, например, Bear.

Российские корни Evernote

Evernote — это веб-сервис для ведения заметок, которые могут состоять из текста, рукописного текста, веб-страниц, изображений, аудиофайлов и вложенных файлов любого формата. Заметки синхронизируются на всех устройствах, с которых пользователь заходит в аккаунт.

Evernote был основан в 2008 г. Степаном Пачиковым, уроженцем СССР, с 1998 г. проживающим в США. Сооснователь и бывший гендиректор компании Фил Либин также является выходцем из СССР: он родился в Ленинграде и в возрасте восьми лет в 1972 г. мигрировал с родителями в США.

Одним из первых инвесторов компании в 2009 г. стала российская «Тройка Диалог». В 2012 г. она продала свою долю фонду Sequoia Capital. В том же году стоимость Evernote составила $1 млрд, объем инвестиций достиг $270 млн, а количество пользователей превысило 30 млн.