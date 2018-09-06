«Яндекс» поднял из мертвых свой сервис для поиска электриков и репетиторов

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Услуги», через который можно найти исполнителей различных услуг в сфере быта, ремонта, образования и т. д. Размещение предложений и получение контактов специалиста и клиента будет бесплатным, обещает компания. «Яндекс.Услуги» стали реинкарнацией сервиса «Яндекс.Мастер», закрытого в 2015 г.

Запуск «Яндекс.Услуг»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Услуги», который предназначен для поиска специалистов различного профиля, способных оказать пользователю помощь в различных делах — «от ремонта стиральной машины до стрижки собаки», сообщает компания. Это могут быть репетиторы по какому-либо языку, электрики и т. п., приводит примеры «Яндекс».

В настоящий момент в сервисе идет регистрация специалистов. После того, как их количество достигнет необходимого минимума, сервис заработает и для заказчиков, это должно произойти в октябре.

Как поясняет «Яндекс», через сервис можно предлагать любые услуги, которые не нарушают закон. Сейчас на «Яндекс.Услуги» насчитывается более 300 категорий услуг, в том числе «Аренда», «Грузоперевозки и курьеры», «Уборка и хозяйство», «Репетиторы и обучение», «Ремонт и строительство», «Ремонт и установка техники», «Компьютеры и IT», «Красота» и прочее.

Оплата и регистрация

Зарегистрироваться в сервисе в качестве исполнителей услуг могут как частные лица, так и компании. «Яндекс» сообщает, что не намерен взимать комиссию ни за размещение предложений, ни за предоставление контактов специалиста клиенту и наоборот.

Чтобы зарегистрироваться в сервисе, специалисту необходимо заполнить соответствующий профиль на yandex.ru/uslugi, который затем пройдет проверку, и только после этого будет показан заказчикам.

Взаимодействие с поиском

Пользователи смогут искать услуги как непосредственно через «Яндекс.Услуги», так и через поисковую систему «Яндекса». Компания отмечает, что пользователи поиска ежедневно вводят в поисковую строку более 1 млн запросов о предоставлении различных услуг.

«Яндекс» запустил сервис поиска специалистов по оказанию различных услуг

При поиске услуг через поисковик профили необходимых специалистов будут отображаться непосредственно в поисковой выдаче. Отсюда заказчик сможет перейти на «Яндекс.Услуги», чтобы получить более детальную информацию о специалистах и пообщаться с ними в чате, по телефону или через мобильное приложение сервиса.

На «Яндекс.Услугах» будет работать система отзывов и оценок. На их основании будет составляться рейтинг исполнителей. Впоследствии сервис будет предлагать заказчику в первую очередь специалистов с высоким рейтингом.

Предыдущая попытка

Это не первая попытка «Яндекса» создать сервис для поиска специалистов по оказанию различных услуг. Предыдущий сервис такого назначения под названием «Яндекс.Мастер» компания запустила в 2014 г. Сервис работал в Москве и Санкт-Петербурге. Расценки на услуги специалистов заказчик узнавал через колл-центр, выбирал подходящую ему стоимость исполнения и только после этого получал возможность пообщаться с исполнителем. При этом специалисты не видели цены друг друга, что лишало их возможности развязать ценовую войну.

У «Яндекс.Мастера» насчитывалось около 70 партнеров, в число которых входили популярные службы по оказанию услуг типа YouDo. Предполагалось, что сервис будет бесплатно работать первый год, потом стороны обсудят условия сотрудничества. Но в 2015 г. компания закрыла проект по причине того, что он так и не обрел массовую популярность. Как поясняло руководство «Яндекс.Мастера», российские заказчики привыкли обращаться к специалистам без посредников, а рекомендации черпать из отзывов друзей и знакомых.