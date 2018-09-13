В Skype для десктопов появляется отправка SMS

Microsoft начала тестирование сервиса SMS Connect для Skype, который будет дублировать на ПК работу с текстовыми сообщениями и MMS на Android-гаджетах.

Что у телефона на уме, то у десктопа на экране

Microsoft объявила о запуске сервиса SMS Connect для Skype, доступ к которому последовательно получат все участники инсайдерской программы Skype Insiders. Сервис будет доступен на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android версии 8.3 и новее.

«С помощью этой Insider-сборки для платформы Android в паре с настольной системой под Windows или Mac (любой из них должен также иметь предустановленную сборку Skype Insiders), вы получите возможность получать весь ваш телефонный SMS-трафик на вашем десктопе. Теперь больше не придется хвататься за телефон при каждом звуковом оповещении о приходе новой SMS, и вы также получаете возможность ответить на текстовое сообщение со своего ПК», – написала в форуме Microsoft Answers сотрудница Microsoft с идентификатором «Karah».

Новая функциональность Skype выглядит идентично возможностям приложения Your Phone для Windows 10, представленного на днях в виде бета-версии.

Какие возможности предоставляет SMS Connect

Пользователи Skype с предустановленной сборкой SMS Connect получают возможность чтения и отправки SMS как в формате группового общения, так и в формате «один на один».

Телефонная SMS-переписка на экране ПК с помощью SMS Connect

Функциональность SMS Connect также обеспечивает возможность приема и отправки различно контента в формате MMS, включая фотографии и видеоролики. Помимо этого, пользователям SMS Connect также доступна возможность отправки сообщений из списка контактов.

Для активизации сервиса SMS Connect, пользователь в обязательном порядке должен установить новейшую версию Skype Insider Build на мобильное Android-устройство и на свой настольный ПК.

Активизация сервиса SMS Connect для Skype

Далее в приложении Skype на гаджете под Android необходимо коснуться картинки своего профиля, затем перейти в настройки (Settings), выбрать «обмен сообщениями» (Messaging/SMS) и активировать SMS Connect.

Ряд последующих шагов обеспечит парную привязку десктопа к телефону, и после этого сервис готов к использованию.

Перспективы массовой доступности SMS Connect

В настоящее время функциональность SMS Connect доступна только участникам программы Skype Insiders, на которых Microsoft планирует довести до совершенства этот сервис до его официального публичного анонса.

По мнению обозревателей портала MSPpoweruser, запуск почти идентичных по функциональности Skype-приложений Your Phone и SMS Connect связан с тем, что Your Phone работает только с Windows 10, в то время как Skype версий 8.x работает со всеми актуальными на сегодня версиями Windows.

Функциональность SMS Connect может быть частью программы компании по объединению экосистем Windows и Android. Так, например, в очередной бета-версии Windows 10 уже была представлена возможность синхронизации фотографий и SMS с гаджетами под управлением ОС Android.

SMS Connect с темной темой оформления Skype

SMS Connect также может быть следующим шагом по возвращению репутации Skype после отказа от ключевых нововведений прошлого года – таких как опция Highlights для записи коротких видео, и взятии курса на возврат концепции «мессенджера для работы».

Новый дизайн мобильного приложения Skype

Новый дизайн Skype, уже без поддержки Highlights, был представлен на прошлой неделе и уже доступен для платформ Android, iOS, OS X, Linux, Windows 7, 8 и 8.1 начиная с версии 8.29.

Новый дизайн приложения Skype для ПК

Как пообещал Питер Скиллман (Peter Skillman), директор Microsoft по дизайну продуктов Skype и Outlook, в своем профессиональном блоге, Skype в ближайшие несколько месяцев получит «обновления, направленные на упрощение пользовательского интерфейса и повышение удобства работы с ключевыми функциями мессенджера»