Глава Amazon дал $2 млрд на бездомных и детей, потому что «они тоже будут потребителями»

Джефф Безос объявил о намерении учредить благотворительный фонд, который будет финансировать предоставление приюта бездомным семьям и создание подготовительных школ для детей из малоимущих слоев общества. Безос обещает, что к детям там будут относиться, как к покупателям в Amazon, то есть с «искренней одержимостью».

Благотворительный фонд Безоса

Глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) анонсировал создание филантропического фонда с начальным капиталом в $2 млрд, который получил название Bezos Day One Fund. В соцсети Twitter Безос пишет, что целью фонда будет поддержка бездомных семей и образовательных программ для обездоленных слоев населения. Предприниматель реализует проект совместно со своей женой Маккензи Безос (MacKenzie Bezos).

Напомним, что в июле Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием свыше $150 млрд. Он побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates), состояние которого в 1999 г., в разгар бума на доткомы, в пересчете на сегодняшнюю стоимость доллара составило бы $149 млрд. Критики Безоса неоднократно высказывались в том духе, что он должен направить часть своих средств на благотворительность.

Фонд будет состоять из двух подразделений. Первое, под названием Day 1 Families Fund, будет спонсировать уже существующие некоммерческие организации, которые помогают бездомным. Этот фонд учредит ежегодные награды для тех организаций, которые дают приют и стол молодым семьям. В качестве примера Безос приводит благотворительную организацию Mary's Place в Сиэтле, согласно принципам которой дети не должны ночевать под открытым небом.

Образовательная программа для «потребителей»

Второе подразделение фонда, под названием Day 1 Academies Fund, будет финансировать создание сети дошкольных учебных заведений с преподаванием по методике Монтессори и полной стипендией для детей из малообеспеченных семей. Фонд создаст организацию, которая будет непосредственно курировать эти заведения.

Безос пишет о своей образовательной инициативе, что в ней «мы будем использовать тот же набор принципов, который движет Amazon. Самым важным из них будет искренняя, интенсивная одержимость потребителем. Дети будут потребителями». Речь идет о философии Day 1, которая существует в Amazon, и в честь которой, собственно, и был назван фонд.

Безос-работодатель

Сообщение о создании фонда прозвучало на фоне резонансного обсуждения низких зарплат и плохих условий труда в Amazon. В конце августа некоммерческая организация New Food Economy выяснила, что часть сотрудников Amazon как минимум в пяти штатах вынуждены были в 2017 г. покупать продукты по продуктовым талонам.

Джефф Безос создал благотворительный фонд с капиталом $2 млрд

Речь идет о талонах, которые выдаются в рамках правительственной программы помощи малоимущим Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Эти карточки дают право на получение скидки при покупке продуктов, их получают граждане, чей доход находится ниже определенного уровня.

В 2017 г. в штате Аризона примерно один из трех сотрудников Amazon получал такие талоны, или жил с кем-то, кто их получал. В общей сложности это составляет 1,8 тыс. человек. В штате Пенсильвания продуктовыми карточками пользовался один из десяти сотрудников Amazon — больше 1 тыс. человек. В Огайо талонами были вынуждены пользоваться около 700 работников Amazon, то есть около 10% от их общего количества в штате.

В ответ на критику Amazon заявила, что исследование учитывало в том числе сотрудников, которые работали на компанию временно или неполный рабочий день. Представитель компании сообщил, что несмотря на то, что Amazon предлагает «сотни» вакансий на полный рабочий день, некоторые сотрудники из соображений гибкости графика или по личным причинам предпочитают работать неполный день.

Законопроект Stop BEZOS

На фоне разразившегося скандала сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) предложил законопроект, который должен заставить крупные компании вроде Amazon больше платить своим сотрудникам. Согласно законопроекту, эти компании будут платить специальный налог за каждый доллар государственной помощи, которую получают их работники, в том числе за продуктовые талоны и жилищные субсидии.

Законопроект получил название Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies (Stop BEZOS), что переводится как «Остановить плохих работодателей, сведя субсидии к нулю». Предполагается, что налог будет взиматься с компанией с числом сотрудников 500 и более. Выплаты будут равны той сумме, которую государство потратило на помощь этим сотрудникам.