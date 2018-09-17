Сотрудников Amazon поймали за руку на удалении плохих отзывов о товарах за деньги

Некоторые сотрудники Amazon продают посредникам внутреннюю информацию о продажах и поведении пользователей на сайте, а также соглашаются удалить негативные отзывы о товарах. Посредники в свою очередь перепродают эти данные и услуги продавцам, которые предлагают свои товары на сайте. Это позволяет продавцам вывести свою продукцию на первую страницу поиска и увеличить продажи.

Коррупция в Amazon

Сотрудники Amazon через посредников продают внутренние данные компании продавцам, которые предлагают свои товары на сайте. Об этом со ссылкой на продавцов, которым было сделано такое предложение, а также на источники среди посредников и участников внутреннего расследования Amazon пишет The Wall Street Journal.

Данная практика наиболее распространена в Китае, поскольку количество продавцов, сотрудничающих с Amazon, в этой стране очень велико, конкуренция среди них высока, а китайские работники компании получают относительно невысокие зарплаты, что стимулирует их искать альтернативные источники дохода.

За вознаграждение от $80 до более чем $2 тыс. посредники в Шеньчжене предлагают продавцам приобрести внутренние метрики продаж и адреса электронной почты покупателей, которые оставили негативные отзывы на их товары. Также предлагаются услуги по удалению отзывов и восстановлению заблокированных аккаунтов продавцов.

В настоящий момент Amazon расследует несколько таких случаев, часть из которых имела место в США. Расследование началось в мае — после того, как вице-президент Amazon по международным торговым площадкам Эрик Бруссард (Eric Broussard) получил информацию о реализации данной схемы в Китае. С тех пор компания успела перетасовать ключевых руководителей китайского бизнеса, чтобы искоренить этот вид коррупции.

Как работает схема

Специальные посредники находят сотрудников Amazon в соцсети WeChat и интересуются у них, могут ли те продать определенную информацию или оказать определенные услуги за вознаграждение. Если сотрудник компании соглашается, схема начинает работать.

Amazon борется с практикой продавцов обманывать систему ранжирования товаров

Продавцам удаление одного негативного отзыва обходится в $300. При этом посредники принимают заказы только от пяти отзывов и более, так что минимальная оплата составляет $1,5 тыс. Получить адрес электронной почты пользователя, оставившего отзыв, можно за меньшую сумму. Но в этом случае продавцу придется самому связываться с покупателем и убеждать его удалить или исправить отзыв. Обычно продавцы предлагают за это покупателям скидку или вообще бесплатный товар.

Кроме того, посредники покупают у сотрудников компании внутреннюю статистику сайта: какие ключевые слова пользователи чаще всего используют при поиске товара, каковы объемы продаж различных товаров и другие данные о привычках пользователей. Опираясь на эти данные, продавцы могут модифицировать описание товара и рекламу таким образом, чтобы привлечь больше покупателей.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, посредники проводят специальные аукционы для продавцов. На последнем из них продавцам предлагалось приобрести данные по продажам по цене $80. Также там продавались данные о количестве поисковых запросов по тому или иному товару, ключевых словах и количеству кликов на странице товара. Кроме того, за плату можно было узнать, кто из продавцов воспользовался рекламой и сколько это стоило.

Как обмануть систему

В настоящий момент через сайт Amazon более 2 млн сторонних продавцов продают примерно 550 млн продуктов, что составляет около половины ассортимента маркетплейса. Общий объем этих продаж по итогам 2017 г. оценивается в $200 млрд. Продавцы жестко конкурируют друг с другом за то, чтобы их товары выводились на первой странице результатов поиска, во время просмотра которой покупатели обычно и выбирают какое-либо предложение. Особенно остро стоит вопрос конкуренции в Китае.

Автоматизированная система Amazon составляет рейтинг товаров, основываясь на нескольких факторах, в том числе на верифицированных отзывах, количестве кликов на товаре и объемах продаж. Продавцы постоянно изобретают новые способы, чтобы обмануть этот механизм. Например, некоторые из них платят специально нанятым пользователем за то, чтобы те кликали товар или оставляли фальшивые положительные отзывы, пишет The Wall Street Journal. Amazon по мере сил борется с подобными практиками.

У компании также есть свод правил поведения сотрудников, и система контроля доступа персонала к тем или иным данным. Как пояснил изданию представитель Amazon, подтвердивший факт расследования, нарушение правил карается увольнением или штрафом. Против продавцов, которые пытаются обмануть систему, компания также принимает карательные меры.