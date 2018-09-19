Alibaba через год выпустит чип с ИИ, а через два собственный квантовый процессор

Alibaba сообщила о создании предприятия по производству полупроводников, которое займется разработкой собственного квантового процессора. Процессор должен быть готов через два-три года. Помимо этого компания будет выпускать чипы с искусственным интеллектом и встраиваемые процессоры.

Новое предприятие Alibaba

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba намерен создать специализированное дочернее предприятие в сфере полупроводников, которое займется выпуском кастомизированных процессоров для искусственного интеллекта и встраиваемых процессоров, чтобы поддержать облачный бизнес компании и ее проекты в области интернета вещей.

Первый собственный чип с возможностями искусственного интеллекта под названием AliNPU новое предприятие должно выпустить уже во второй половине 2019 г., сообщает издание China Daily со ссылкой на старшего технического директора Alibaba Чжана Цзяньфэна (Zhang Jianfeng), который затронул эту тему на ежегодной конференции Alibaba по облачным вычислениям в Ханчжоу.

Чжан также сообщил, что компания начала разработку собственных квантовых процессоров и намерена приступить к развертыванию первого квантового чипа в срок от двух до трех лет. Он выразил уверенность, что преимущества Alibaba в алгоритмах, анализе данных, компьютерных мощностях и знании отрасли поможет компании возглавить прорыв в области квантовых технологий.

В новое предприятие перейдет команда по разработке полупроводников из DAMO Academy, исследовательского подразделения Alibaba, а также сотрудники компании по производству микропроцессоров C-SKY Microsystems, которую гигант e-commerce выкупил в апреле. Таким образом в новой структуре на условиях долгосрочной независимости и предоставления начального финансирования будет работать от 200 до 300 исследователей.

Зачем это нужно

О создании полупроводникового предприятия Alibaba объявила на фоне попыток властей Китая повысить качество отечественных процессоров, чтобы ускорить развитие китайских ИТ, начиная от умного транспорта и заканчивая медицинскими системами с искусственным интеллектом, пишет Reuters.

Через два года Alibaba намерена выпустить квантовый процессор

Во время заключения сделки о покупке C-SKY Microsystems председатель Alibaba Джек Ма (Jack Ma) отметил, что Китай должен самостоятельно контролировать такие ключевые технологии как производство полупроводников, чтобы не полагаться чрезмерно на импорт из США, поскольку этот импорт становится темой для спекуляций во время роста напряженности торговых отношений.

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Первой коммерческой компанией, которая объявляла о начале работ над кубитными процессорами, стал Google. В 2014 г. был представлен простейший прототип квантового процессора, способного с высокой степенью надежности оперировать пятью квантовыми битами. Весной 2017 г. в корпорации сообщили, что в разработке находится 49-кубитный квантовый компьютер.

Весной 2017 г. IBM объявила о намерении создать коммерческий квантовый компьютер IBM Q, с которым можно будет работать в облаке. Для этого компания разработала API, через который разработчики могут строить интерфейсы между ее 5-кубитным квантовым устройством и обычными компьютерами. Также был создан симулятор, который позволяет моделировать конфигурации до 20 кубит.

Позднее в IBM подтвердили создание 17-кубитного прототипа для IBM Q, а также заявили о готовности вывести на рынок 50-кубитный процессор в течение ближайших пяти лет. В ноябре 2017 г. IBM сообщила о создании рабочего прототипа 50-кубитного квантового процессора.

Осенью 2017 г. специалисты Intel объявили о решении проблемы нестабильности квантовых систем. Компания разработала и начала поставки нового 17-кубитного процессора, в создании которого ей помогали голландские ученые.