Криптовалютная биржа из сотни крупнейших не заметила, как ее ограбили на $60 млн

Хакеры украли биткоины и другие монеты общей стоимостью $60 млн у японской криптовалютной биржи Zaif. Первые три дня биржа не знала о взломе. Биткоин отреагировал на новость кратковременным падением, затем пошел в рост.

Ограбление Zaif

Японская криптовалютная биржа Zaif, которая базируется в Осаке, потеряла биткоины и другие монеты на сумму около $60 млн в результате хакерской атаки. Об этом сообщило издание Japan Times, оператор биржи подтвердил факт взлома. Около $40 млн из похищенных средств лежали на депозитных счетах пользователей Zaif, остальные принадлежали самой бирже. В глобальном рейтинге CoinMarketCap биржа занимает 85 место с суточным объемом торгов $4,92 млн.

Биткоин, который до распространение новости колебался на уровне $6330 за монету, отреагировал на инцидент стремительным падением до $6100, а через несколько минут — взлетом до $6500.

Подробности происшествия

Компания Tech Bureau, которая является оператором Zaif, сообщила об остановке текущих операций после взлома. Оператор заявил, что атака, скорее всего, имела место в пятницу, 14 сентября 2018 г., но вывод средств был замечен только в понедельник. Tech Bureau обещает по прошествии какого-то времени компенсировать клиентам их потери. Компания Fisco Digital Asset Group выделит бирже на это $44,5 млн. После получения средств и чистки кадрового состава Tech Bureau контрольный пакет акций оператора перейдет к Fisco.

Кай Курокава (Kay Kurokawa), разработчик платформы LBRY, сообщил в соцсети Twitter, что помимо биткоинов были похищены монеты Bitcoin Cash и MonaCoin. Количество похищенных биткоинов он оценивает в 5966 BTC, что составляет около $37 млн. Курокава акцентирует внимание на том, что бирже потребовалось четыре дня на обнаружение факта взлома, и что она до сих пор не может уточнить количество похищенных Bitcoin Cash и MonaCoin, из чего разработчик делает вывод о недостаточной компетентности ее сотрудников.

Крупная японская криптовалютная биржа потеряла $60 млн в биткоинах и других монетах в результате взлома

Агентство финансовых услуг Японии требует от Tech Bureau подробного отчета об обстоятельствах произошедшего, который станет официальным поводом для ведомства провести немедленную проверку биржи. Напомним, с 2017 г. криптовалюты в Японии являются официальным платежным средством. Агентство уже проверяло Tech Bureau после инцидента, произошедшего в феврале, когда в результате сбоя семь пользователей биржи внезапно увидели на своих счетах взявшиеся ниоткуда биткоины на сумму $20 трлн., что во много раз превышает капитализацию всего рынка.

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В июне CNews писал, что крупная южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено около $31,5 млн. Атака была произведена глубокой ночью с 19 на 20 июня 2018 г. Узнав о краже, Bithumb заморозила операции по вводу-выводу средств и инициировала перевод уцелевших активов в холодные кошельки, которые в целях безопасности не подключены напрямую к интернету. Bithumb на тот момент занимала шестую позицию в рейтинге крупнейших криптовалютных бирж мира CoinMarketCap с суточным объемом торгов $396,51 млн.

За 10 дней до этого в Южной Корее хакерской атаке подверглась другая крупная криптовалютная биржа — Coinrail. Злоумышленникам удалось похитить криптовалюту на сумму более $40 млн. На момент ограбления биржа занимала в глобальном рейтинге CoinMarketCap 90-е место с суточным объемам торгов $2,6 млн. Coinrail представляет собой популярный обменник токенов Pundi X на биткоины — на такие операции приходится до половины всех торгов. Pundi X и стал основной целью преступников, в результате чего биржа потеряла эти токены на сумму $19,5 млн.