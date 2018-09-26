В Москве настроились оказывать госуслуги на опережение

После завершения активной фазы насыщения Москвы ИТ-сервисами и электронными услугами в ДИТе пришли к выводу, что пора приступать к следующему этапу — создавать системы, которые станут предугадывать, когда эти услуги нужно оказывать.

Проактивные городские сервисы

В ближайшие несколько лет Москва намерена перейти от практики создания для граждан ИТ-сервисов как таковых — к использованию технологий, которые позволят предоставлять уже существующие сервисы в проактивном режиме, то есть превентивно. Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» рассказал замруководителя Департамент информационных технологий столичного правительства (ДИТ Москвы) Александр Горбатько.

«Москва сейчас настолько автоматизирована, что у нас не возникает потребности в новых и новых сервисах, хотя они конечно появляются, — отметил он. — Мы переходим на тот уровень, когда внедряем искусственный интеллект и роботов для помощи человеку в получении того или иного сервиса. То есть следующий этап развития информсистем заключается в том, чтобы предугадывать желания человека и без его участия выдавать ему те услуги, которые ему нужны, — в нужное время и в нужном месте».

Как уточнили CNews в ДИТе, в настоящий момент в Москве существует более 250 сервисов и услуг в электронном виде, в том числе более 80 для бизнеса. Все они доступны на городском портале, и по итогам 2017 г. граждане обращались за ними порядка 260 млн раз.

Какого рода услуги можно оказывать на опережение

Одной из очевидных областей оказания превентивных услуг в ДИТе считают сферу образования. Уже сейчас родители могут посмотреть оценки ребенка онлайн в электронном дневнике. Это хорошо, но этого мало, так как сам факт получения ребенком той или иной оценки не дает полной картины о его успеваемости, уверены чиновники.

«Поэтому дальнейшее развитие сервиса — предоставлять полную картину, с прогнозом того, на сколько баллов ребенок сдаст ЕГЭ по определенному предмету, какова вероятность его поступления в конкретный вуз, а также рекомендации, как именно нужно скорректировать образовательный процесс, чтобы улучшить ситуацию, — говорят в ДИТе. — Развитие технологий позволяет в будущем в принципе перейти на индивидуальные образовательные треки в школах».

Человек как основа умного города

Вышеупомянутые рассуждения прозвучали в контексте обсуждения развития Москвы в рамках концепции так называемого умного города. Одноименная программа на срок до 2030 г. разрабатывается ДИТом с апреля 2018 г. по поручению столичного мэра Сергея Собянина, и, как надеется Горбатько, будет утверждена уже осенью.

Александр Горбатько: Москва сейчас настолько автоматизирована, что у нас не возникает потребности в новых и новых сервисах

Ее главная задача — использовать самые современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей. Кроме того, она призвана повысить эффективность городского управления за счет широкого анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта.

Умный город — это большое количество информсистем, но главное в нем — это человек, уверен Горбатько. По его словам, именно это станет главным лейтмотивом информатизации столицы в ближайшие пять лет.

Умный город и ИТ-бизнес

«Одна из вещей, которые мы делаем, это взаимодействие с крупным бизнесом и привлечение в город коммерческих инвестиций», — сообщил чиновник. Иногда это происходит по известному принципу государственно-частного партнерства. Однако сейчас для ДИТа все более актуальной становится так называемая сервисная модель.

Презентация Александра Горбатько (кликните для пролистывания)

Придерживаясь ее, город заключает с поставщиками услуг долгосрочные контракты, стимулируя их для инвестиций в Москву. Операторы, например, в такой ситуации могут позволить себе вкладываться в построение сетей связи — не только для оказания услуг столичному правительству как своему непосредственному заказчику, но и для сторонних проектов.

«Сейчас мы по такому же принципу инвестируем и уходим в облака, — отметил Горбатько. — В прошлом году мы заключили контракты на облачные ЦОДы и будем тестировать перевод в них госуслуг и госинформсистем, тем самым стимулируя в Москве создание такого крупного рынка как облачные вычисления и крупные коммерческие центры обработки данных».

Материальная ответственность бизнеса

Из выступления чиновника стало ясно, что Москва не только поощряет бизнес, но и считает необходимым четко определять с ним границы ответственности за уровень исполнения им его обязательств. В частности, отношения города с вышеупомянутыми облачными ЦОДами подразумевают договоры об уровне услуг (SLA), в которых прописаны штрафные санкции.

Выступление Александра Горбатько на конференции CNews

Размеры штрафов по линии ЦОДов Горбатько не упомянул, зато рассказал, что у Москвы заключен контракт с МГТС по линии образования — на предоставление школам доступа к дата-центру и в интернет. «И в контракте прописано, что если на компьютерах учеников будет открыт доступ к материалу, который несовместим с образовательной деятельностью, то за каждое предписание — мы плотно работаем с прокуратурой — МГТС нам платит 300 тыс. руб.».