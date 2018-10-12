«Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT

«Мегафон» представил новый тариф «Интернет вещей» для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT, объявив при этом себя пионером отрасли в России. Пользователям тарифа доступна выделенная APN-сеть, которая обеспечивает сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации.

Борьба за право называться первыми

Мобильный оператор «Мегафон» запустил тариф «Интернет вещей» для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT, тем самым вступив в борьбу за право называться первым телеком-оператором в России, предоставляющим услуги связи в сетях стандарта NB-IoT.

NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) – стандарт сотовой связи для «интернета вещей», ориентированный на устройства с низкими объемами обмена данными.

В начале сентября 2018 г. другой федеральный оператор МТС объявил о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT. Компания отчиталась об успешном запуске сети NB-IoT в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток. До конца 2018 г. оператор пообещал обеспечить сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и некоторых других крупных городах России.

Пресс-служба «Мегафона» прокомментировала эту новость, попытавшись оспорить первенство МТС во внедрении технологий NB-IoT в России.

«"Мегафон" еще в прошлом году обновил ядро сети для поддержки протокола NB IoT и программное обеспечение на базовых станциях в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе и других городах, – заявили в пресс-службе "Мегафона". – Сегодня "Мегафон" существенно продвинулся относительно других операторов и предлагает своим клиентам комплексную инфраструктуру интернета вещей – это готовая к внедрению коммерческих проектов NB-IoT-сеть, NB-IoT-решения, NB-IoT-устройства и самая удобная на рынке операторов связи М2М- платформа».

Особенности тарифа, отличия от предшественника и предложений конкурентов

Тариф «Интернет вещей» в «Мегафоне» называют уникальным. «Тарификации для стандарта NB-IoT до нашего тарифа не существовало, – сказал Павел Иванченко, руководитель по внедрению и развитию M2M/IoT-продуктов корпоративного бизнеса "Мегафона". – Компании использовали оборудование, которое работает в стандартах 2G, 3G, 4G, и именно под них мы запускали различные тарифные предложения для тарификации обмена данными между IoT-оборудованием. Теперь мы открыли возможность пользоваться NB-IoT на коммерческих публичных условиях и даем импульс интеграторам и другим участникам рынка двигаться в сторону развития решений на базе NB-IoT вместе с нами».

Новый тариф «Мегафона» призван заменить своего предшественника – «Управление удаленными объектами», который более не доступен для подключения новым клиентам. Его действующие пользователи при желании смогут перейти на «Интернет вещей».

«Интернет вещей» применим не только для работы с NB-IoT-устройствами, но и в сетях 2G, 3G и 4G. В возможности тарифа также входит выделенная APN-сеть, которая обеспечивает шифрование трафика, а также передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.

Также в тариф входит доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью независимо от места нахождения клиенты смогут управлять сетью устройств интернета вещей

При подключении нового тарифа «Мегафона» без пакетов и опций стоимость передачи 1 МБ данных по незащищенному каналу связи обойдется в 1,5 руб., а по защищенному – 3,5 руб., как и на тарифе «Управление удаленными объектами» (действителен с 23 марта 2017 г.).

При необходимости клиент может выбрать один из шести предложенных пакетов предоплаченного трафика: 15 МБ за 20 руб., 25 МБ за 30 руб., 50 МБ за 45 руб., 100 МБ за 70 руб., 200 МБ за 90 руб. или 300 МБ за 120 руб. Таким образом, наиболее выгодной опций представляется именно последний пакет, стоимость 1 МБ в котором составит 0,4 руб. Наиболее выгодное пакетное предложение на тарифе-предшественнике составляло 50 МБ за 55 руб., то есть 1,1 руб. за 1 МБ.

«Мегафон» запустил тариф для устройств интернета вещей

Включение опции «защищенный канал передачи данных» увеличит размер ежемесячной абонентской платы на 25 руб., а активация «M2M-мониторинга» – на дополнительные 25 руб. сверх этого.

Кроме того, пакетам предоплаченного трафика существует альтернатива в виде тарифной опции «Интернет вещей для бизнеса», которая за 100 руб. в месяц позволит неограниченно использовать канал связи на скорости 64 Кбит/сек., при этом услуга «M2M-мониторинг» предоставляется бесплатно. За защиту канала связи придется доплатить 25 руб.

Стоит отметить, что в новом тарифе не предложены опции, включающие пакеты SMS и CSD (передача данных по голосовому каналу со скоростью 9,6 Кбит/сек.). В рамках тарифа «Управление удаленными объектами» клиент имел возможность подключить пакет, включающий 10, 25 или 50 SMS по цене в 8 руб., 15 руб. и 25 руб. в месяц соответственно.

Кроме того, стоимость отправки SMS на номера «Мегафона» выросла в полтора раза – с 1 руб. до 1,5 руб. Стоимость отправки SMS на номера других операторов России осталась прежней – 1,8 руб.

Описанные выше условия распространяются на устройства, работающие на территории России. При необходимости воспользоваться услугами «Мегафона» в международном роуминге, вероятно, будет разумно активировать опцию «IoT без границы», в рамках которой за 100 руб. в месяц клиент получает 15 МБ трафика без ограничения скорости доступа в России и за ее пределами. Услуга «M2M-мониторинг» в этом случае также предоставляется бесплатно, а за дополнительную безопасность вновь придется доплатить 25 руб.

C 4 июля 2018 г. МТС предлагает похожий по набору возможностей тариф под названием «IoT для бизнеса» с семью вариантами комплексных пакетов под потребности отрасли и оборудования. Объем трафика, включенный в пакеты, варьируется от 10 МБ до 10 ГБ. Доступны пакеты SMS и CSD.

«Билайн» с 25 июня 2018 г. занят «пилотированием» сетей стандарта NB-IoT на базе оборудования Ericsson на территории «Умного квартала» в районе Марьино Москвы.

Кому подойдет новинка

Новое тарифное предложение «Мегафона» актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств.

Например, компаниям транспортной отрасли M2M-платформа поможет обеспечить безопасность и сохранность транспортных средств. С ее помощью можно обнаружить попытки «глушения» радиопередатчиков автомобилей.

Использование платформы компаниями топливно-энергетического комплекса и ЖКХ поможет повысить управляемость и безопасность подключенных объектов, а также, проконтролировать работоспособность каналов передачи данных «Мегафона».

В банковской сфере возможности удаленного мониторинга позволят объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов.