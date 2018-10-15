В Альфа-банке крупный сбой. Недоступны интернет-банк и приложение

Сбой в Альфа-банке

Клиенты Альфа-банка 15 октября 2018 г. около 15:45 по московскому времени начали жаловаться на недоступность интернет- и мобильного банка организации.

Представители банка через официальный twitter-аккаунт признали наличие проблемы и пообещали ее оперативно исправить.

Примерно с 16:05 сайт «Альфа-клик» – бесплатной услуги интернет-банкинга Альфа-банка – вновь стал доступен в интернете, однако его работа была нестабильной. На его странице пользователи могли видеть предупреждение о возможных проблемах работы онлайн-сервисов банка.

Причины сбоя

Представители банка заявили CNews, что проблемы с доступом связаны с аварией на каналах связи. «В связи с аварией на сетевых каналах арендованной оптики временно недоступны дистанционные сервисы банка. После окончания восстановительных работ обслуживание будет доступно в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства».

О похожих случаях сбоев в банках

В феврале 2015 г. дистанционный банковский сервис Альфа-банк испытал сбой. При попытке обратиться к странице «Альфа-бизнес» через веб-интерфейс пользователи переадресовывались на страницу с сообщением о перегрузке системы и с просьбой войти в нее позднее.

Альфа-банк предупредил клиентов о возможных проблемах с системой интернет-банкинга

В октябре 2017 г. интернет-сервисы банка «Тинькофф» поразил многочасовой сбой. По заявлениям клиентов банка, было невозможно перевести деньги с карты «Тинькофф» на карты других банков. Кроме того, осуществление платежей было невозможным.

В декабре 2017 г. Альфа-Банк пережил серьезные технические проблемы. Они привели к нарушениям в работе банкоматов и невозможности оплаты покупок карточками. По словам сотрудников колл-центра, сбой продолжался всего 7 минут.

В июне 2018 г. пользователи соцсетей сообщили о сбое в работе банка «Тинькофф». Клиенты утратили возможность переводить деньги и получать подтверждения операций. До инцидента основатель банка Олег Тиньков отмечал, что подобные сбои связаны со слишком быстрым ростом банка.

Дополнение

В 17:02 представители Альфа-банка сообщили CNews об устранении неполадок и восстановлении работоспособности сервисов.