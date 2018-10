Эльвира Набиуллина объявила конец «криптовалютной лихорадки» в России

Конец «криптовалютной лихорадки»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «криптовалютная лихорадка» в стране начинает сходить на нет, а современные финансовые технологии становятся нормой для каждого пользователя. Заявление прозвучало на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, передает ТАСС.

«Мы проводим форум в четвертый раз. И за это время успела разгореться настоящая криптовалютная лихорадка, которая, к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Что касается цифровых финансов, то глава Центробанка отметила, что это «уже не мир продвинутого потребителя. Это мир массового потребителя».

Сбалансированное регулирование

Набиуллина также высказала мнение, что Центробанку по мере развития финтеха следует прийти к сбалансированному регулированию рисков, которое не лишит бизнес возможности развиваться. Глава банка отметила, что эта цель ставит перед регулятором «сложные задачи».

«Мы должны пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны — не удушить финансовые технологии в нежных объятиях регулирования, с другой стороны — не пропустить риски, которые могут создать проблемы для граждан и для бизнеса. Для нас очень важно, чтобы подходы к регулированию вырабатывались совместно с бизнесом», — сказала она.

Большие инвестиции

Кроме того, Набиуллина заявила, что финансовые технологии — в частности, платформенные решения и экосистемы — требуют больших инвестиций, которые могут быть предоставлены лишь крупными игроками рынка. Она отметила, что финансовые институты, сделавшие дистанционные услуги основой своего бизнеса, в определенный момент осознают необходимость использования платформенных решений — а значит, и серьезных инвестиций в них, и это становится проблемой.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

«И мы видим, что одиночное плавание в мире цифровых технологий, действительно, под силу только крупным», — подвела итог глава Центробанка.

Она также отметила дефицит квалифицированных кадров на рынке финансовых технологий. По словам Набиуллиной, на рынке существует тенденция покупки кадров и финтех-стартапов крупными компаниями.

Тестирование финансовых технологий

Напомним, у Банка России есть регулятивная площадка («песочница») для тестирования инноваций в сфере финансовых технологий. В августе 2018 г. там был осуществлен первый пилотный проект по тестированию продукта. Проверку прошел сервис Сбербанка для удаленного управления полномочиями по счетам корпоративных клиентов, которые дают право совершать операции в банковских отделениях.

В мае 2018 г. CNews писал, что Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить в «песочнице» Центробанка тестовое первичное предложение криптомонет (ICO) проекта Level One. Тестовое ICO должно было помочь участникам найти способы минимизировать риски при реализации таких проектов.

В ходе ICO инвесторам были предложены токены, выпущенные компанией Level One. Level One — это образовательный проект, предлагающий слушателям очное посещение платных лекций на различную тематику, включая такие сферы как искусство, история, мода, дизайн, космос, физика, психология, архитектура и др. Проект был запущен Анастасией Погожевой в 2016 г. Как следует из сообщения Сбербанка, Level One является крупнейшим лекторием в Москве.