Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок

Мосбиржа подписала меморандум о создании цифровой платформы «Маркетплейс» с 21 представителем финансового рынка. Платформа должна связать участников рынка и дать возможность удаленно заключать и исполнять договора по различным услугам.

Меморандум о партнерстве

Мосбиржа создает цифровую платформу «Маркетплейс» в сотрудничестве с 21 игроком финансового рынка, с которыми биржа подписала соответствующий меморандум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.

Меморандум о сотрудничестве в вопросе создания «Маркетплейса» с мосбиржей подписали Национальный расчетный депозитарий (НРД), АКБ «Ак Барс», банк «Зенит», Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Связь-банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф банк, банк «Уралсиб», КБ «Центр-инвест», Экспобанк, информационное агентство «Банки.ру», ГК «Инфинитум», портал «Сравни.ру», «Юником» и сервис Fins.Money.

Возможности платформы

Как поясняет председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев, платформа должна связать участников рынка и дать возможность удаленно заключать и исполнять договора по различным услугам. По его словам, у финансовых институтов появятся новые каналы дистрибуции, единый канал для проведения расчетов, при этом будет возможность использовать привычные сервисы Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

На первом этапе работы платформы клиенты получат доступ к банковским вкладам и смогут удаленно открывать депозиты благодаря системе биометрической идентификации. На этом этапе количество организаций, подключенных к платформе, не будет превышать 20. Впоследствии розничные клиенты получат доступ к паям паевых инвестиционных фондов, к государственным облигациям, к страховым и кредитным продуктам.

Инициатива Центробанка

В 2017 г. Центробанк предложил создать в России систему национального масштаба, где будут регистрироваться финансовые операции населения. Эта система может иметь вид маркетплейса, считали в банке, подключившись к которому представители финансового рынка смогут предлагать свои услуги и пользоваться общий базой данных о клиентах. В случае возникновения у граждан необходимости защитить свои интересы в суде, существование такого маркетплейса должно им помочь.

Мосбиржа создает цифровую платформу для удаленного заключение сделок на финансовом рынке

«Маркетплейс» объединит платформы для заключения финансовых сделок и ресурсы с информацией о финансовых продуктах и услугах. Также там будут функционировать боты, которые помогут подобрать услуги физическим лицам.

Весной 2018 г. Центробанк протестировал прототип маркетплейса. Пока что к нему подключены пять банков — «Ак Барс», «Центр-инвест», «Зенит», Совкомбанк и Росбанк. В рамках тестирования в этих банках можно открыть вклад сроком на одну неделю.