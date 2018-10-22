Аркадий Волож продолжит управлять «Яндексом» и не продаст свою долю. Акции поисковика рванули вверх
В ответ на появившуюся информацию об основательном вхождении Сбербанка в капитал «Яндекса» и о намерении банка вмешаться в управление компанией, в пресс-службе поисковика распространили заявление Аркадия Воложа о том, что его роль и доля в бизнесе останутся неизменными. При этом вероятность каких-либо перемен в организации все же не исключают.
Волож как константа «Яндекса»
Основатель, гендиректор и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож не планирует расставаться со своей долей в компании, намереваясь и дольше осуществлять над ней руководство. Об этом заявила пресс-служба компании в ответ на появившиеся 18 октября 2018 г. сведения о вероятной покупке до 30% доли поисковика Сбербанком, который к тому же нацелился на участие в принятии управленческих решений в «Яндексе». При этом саму возможность структурных изменений в компании все же не исключают.
«Я планирую и дальше возглавлять “Яндекс” и не намерен продавать свою долю в компании, — приводит слова Воложа пресс-служба. — Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала».
Что нужно для легитимности изменений
«Совет директоров “Яндекса” и его соответствующие комитеты постоянно рассматривают вопросы, касающиеся структуры капитала компании, в рамках обычного рабочего процесса, — указывают представители поисковика. — Важно отметить, что любые корпоративные действия, влияющие на права любых акционеров, независимо от класса принадлежащих им акций, могут осуществляться только при строгом соблюдении всех формальных процедур корпоративного управления».
В компании поясняют, что подобные действия, в частности, должен одобрить не только совет директоров, но и акционеры, владеющие 75% акций класса «А». Аркадий Волож на текущий момент владеет акциями класса «Б», составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. Сооснователи и первые сотрудники Яндекса, включая и Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли.
В соответствии с уставом компании акции класса «Б» не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников. «Структура акционерного капитала, состоящая из двух классов акций, довольно распространена в ИТ-индустрии, — говорят в организации. — Мы создали ее перед IPO для сохранения предпринимательского духа “Яндекса” и обеспечения возможности ориентироваться при принятии решений на долгосрочные цели развития компании и в меньшей степени на краткосрочную реакцию рынков капитала».
В качестве резюме
«Обсуждения в совете директоров могут привести или не привести к изменениям в структуре капитала компании или к заключению какой-либо сделки», — говорят в «Яндексе» в заключении.
Таким образом в компании еще раз дают понять, что различные коммерческие предложения она получает регулярно, но в соответствии со своей политикой «не комментирует слухи».
Позитивная реакция на бирже
Отметим, что сразу после распространения заявлений Аркадия Воложа, акции «Яндекса» резко подскочили в цене на Московской бирже. В течение часа они добавили более 5%.
после заявления Аркадия Воложа
Правда, для полного восстановления капитализации компании, ее акции, рухнувшие после известий о переговорах со Сбербанком, должны подорожать еще более чем на 20%.