С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены

Обнуление лимита беспошлинного ввоза покупок, совершенных в зарубежных интернет-магазинах, займет в России год-полтора. Сейчас лимит составляет 1 тыс. евро, то есть за все покупки, которые стоят дешевле, пошлина не взимается. У стран-участниц ЕАЭС нет единого мнения по вопросу снижения этого порога до нуля.

Повальные пошлины

Россияне начнут платить пошлины за все покупки, совершенные в иностранных интернет-магазинах, независимо от их стоимости, уже через год-полтора — именно столько времени займет доведение лимита беспошлинного ввоза таких покупок до нуля. Об этом заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что обнуление лимита — процесс небыстрый, поскольку подобные решения обсуждаются долго и принимаются взвешенно, с пониманием социальных последствий, включая общественное недовольство. В случае принятия решения на его выполнение понадобится как минимум полгода-год, с учетом естественной инерции.

Некрасов сообщил, что введение пошлин на все покупки независимо от стоимости обсуждается в ЕЭК, и что страны-участницы относятся к инициативе неоднозначно.

«Когда готовился Таможенный кодекс, одним из существенных разногласий была величина нормы беспошлинного ввоза для физических лиц. Этот вопрос достаточно широко обсуждался... Я вспоминаю это, чтобы подчеркнуть, насколько тяжелы были дискуссии тогда, и я думаю, что не менее тяжелыми они будут и сейчас в случае, если одна из сторон выступит с предложением распространить такую инициативу на весь союз», — пояснил он.

Напомним, правила Таможенного кодекса стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступившего в силу с начала 2018 г., предполагают, что в 2019 г. лимит на беспошлинные покупки в зарубежных интернет-магазинах будет снижен в России до 500 евро а в 2020 г. — до 200 евро. Сейчас он составляет 1 тыс. евро.

Фото: depositphotos.com Россияне будут платить пошлины за все покупки в зарубежных интернет-магазинах уже через год

Напомним, в июне глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов сообщал, что в конечном счете пошлиной могут быть обложены все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от стоимости, но эта мера будет реализована не ранее 2020 г.

Пошлины на покупки в интернете

Напомним, с начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг., такова норма на одного человека в месяц. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг).

Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы, а полученные таким образом доходы бюджета направить на инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

В ответ Минфин выдвинул предложение снизить размер порога до 150 евро, однако Минпромторг стал настаивать на другой сумме — 500 евро, а Минэкономразвития предложило исключить ряд товаров из сферы действия данной нормы. Наконец, на портале Российская общественная инициатива было собрано свыше 100 тыс. подписей против снижения этого порога, после чего в правительстве задумались о целесообразности пересмотра действующих норм беспошлинной интернет-торговли.

В конце 2014 г. Путин заговорил о том, что «налогообложение интернет-торговли» должно соответствовать уровню других стран-участниц ЕАЭС, то есть Белоруссии и Казахстана. Иначе, если уровень налогообложения будет разным, «весь бизнес переедет в эти страны». По всей видимости, тогда президент имел в виду не налогообложение, а как раз размер беспошлинных покупок. В Казахстане, как и в России, норма для беспошлинных покупок в интернет-магазинах составляет 1 тыс. евро, а в Белоруссии лишь 200 евро.

В 2017 г. начался очередной виток дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза. Предлагалось облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Как сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 22 евро — это планка, за которую не заходит 61,4% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.

В феврале премьер Дмитрий Медведев сообщил, что ценовая планка беспошлинного ввоза товаров в 2018 г. останется на уровне 1 тыс. евро, но с 2019 г. будет понижена до 500 евро, а с 2020 г. — до 200 евро. В апреле CNews писал, что Минфин подготовил проект постановления, согласно которому с июля 2018 г. порог будет снижен до 500 евро, а с начала 2019 г. его ужесточат до 200 евро. Однако потом снижение порога до 500 евро перенесли с 1 июля 2018 г. на 1 января 2019 г.