Firefox будет навязывать пользователям платный VPN, созданный авторами «почты для параноиков»

В рамках тестового проекта ShieldStudies пользователям Firefox в США будут предлагать использовать сервис ProtonVPN. Рекомендации установить его будут выводиться даже при визите пользователя на сайты других VPN-провайдеров.

Новый источник доходов

Mozilla Foundation в рамках программы Firefox Shield Studies планирует «в качестве нового источника возможных доходов» продвигать запущенный в июне 2017 г. VPN-сервис ProtonVPN швейцарской компании Proton Technologies AG, известной своим проектом зашифрованной электронной почты ProtonMail («почты для параноиков»).

Shield Studies — это публичное тестирование новых функций на пользовательском уровне, естественно, добровольное. При этом тестируется не столько новая функциональность, сколько гипотетическая возможность извлечь прибыль.

На сегодняшний день большая часть доходов Mozilla получает с отчислений от договоров с поисковиками. В 2016 г. такие выплаты составили $500 млн, но к декабрю 2019 г. эти соглашения перестанут действовать, и Mozilla лишится данной статьи доходов.

По договоренности с ProtonVPN, сервис будет платным для пользователей Firefox. Цена составит около $10 в месяц, что соответствует собственным расценкам Proton за расширенный абонентский план. Доходы Proton и Mozila поделят между собой.

Mozilla будет навязчиво рекламировать ProtonVPN

В ближайшее время тестирование связки Firefox и ProtonVPN будет распространяться только на пользователей Firefox в США, и затронет не более 1% от общего числа аудитории браузера.

На чужом горбу

Firefox будет выводить рекламу (точнее, «рекомендовать») ProtonVPN при посещении сайтов VPN-провайдеров (любых) и стриминговых сервисов, а также при потенциально небезопасных подключениях, таких как общественные точки доступа к Сети.

Изданию Bleeping Computer удалось найти список сайтов, на которых будет срабатывать «рекомендация» Proton. В нем присутствуют конкуренты Proton, например NordVPN, сайты производителей антивирусных решений, медийные ресурсы — Neflix, Hulu, HBO и даже Youtube.

Mozilla обещает выводить свои рекомендации довольно редко, так, чтобы не вызвать раздражения у пользователей.

«В целом под видом “тестового предложения” пользователям довольно интенсивно будут рекламировать один VPN-сервис, в том числе “за счёт” конкурентов, потому что как еще назвать рекламу одного сервиса на сайте другого? — говорит Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Остается надеяться, что со временем Mozilla заключит подобные сделки и с другими VPN-провайдерами. Потому что от отсутствия возможности выбирать конечные пользователи ничего не выиграют, их защищенность никак не повысится».