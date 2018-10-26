Google накажут за отказ блокировать сайты в России

Роскомнадзор может оштрафовать Google за отказ фильтровать поисковую выдачу на предмет ссылок на запрещенные сайты. Для этого Google должен был подключиться к информационной системе Роскомнадзора. Пока остается непонятным, подключены ли к ней системе российские поисковики.

Роскомнадзор хочет оштрафовать Google

Роскомнадзор сообщил о не исполнении поисковой системой Google требований российского законодательства. В связи с этим на компанию может быть наложен штраф.

В 2017 г. в России был принят закон, обязывающий владельцев VPN-сервисов подключаться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов (ФГИС) и блокировать доступ к ним. Аналогичным образом поисковые системы должны подключаться к ФГИС и удалять из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты.

Требование о подключении к ФГИС поисковая система должна выполнять в течение 30 дней с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора. Затем еще в течении трех дней поисковая система должна начать фильтровать ссылки на запрещенные сайты. В противном случае на поисковик будет наложен штраф.

Роскомнадзор сообщил, что направлял в Google требование о подключении к ФГИС, однако в ходе проведения проверки выяснилось, что Google это требование не выполнил. В связи с этим на Google может быть наложен штраф в размере от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

Подключены ли «Яндекс» и Mail.ru Group к ФГИС?

В российском представительстве Google отказались от комментариев.

Между тем, остается не понятным, выполнили ли российские поисковые системы аналогичные требования о подключении к ФГИС.

Роскомнадзор собрался оштрафовать Google за отказ фильтровать поисковую выдачу

В пресс-службе «Яндекса» сообщили СNews, что компания выполняет требования российского законодательства при работе с Реестром запрещенных сайтов. Но подключился ли «Ростелеком» к ФГИС, в компании не уточнили. Пресс-служба Mail.ru Group не ответила на вопрос CNews по данной теме.

Работает ли ФГИС в принципе?

Роскомнадзор ведет Реестр запрещенных сайтов с 2012 г. К нему подключаются интернет-провайдеры для блокировки доступа своих пользователей к запрещенным ресурсам.

Однако, формально, ФГИС и Реестр запрещенных сайтов - это не одно и то же, говорит владелец сервиса статистики заблокированных IP-адресов esher2.club Филипп Кулин. «Вполне возможно, что ФГИС попросту не существует или существует только на бумаге, потому что до сих пор никаких свидетельств ее функционирования не было», - добавляет Кулин.