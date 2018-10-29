Россияне придумали, как обезопасить инвесторов от падающих криптовалют

В обновленный протокол MultiToken, создаваемый российскими разработчиками, добавлены функции, упрощающие процесс инвестирования в криптовалюты и получения прибыли. Инструменты ребалансировки и портфеля и поддержка стейблкойнов помогает сохранить капитал во время кризиса на криптовалютном рынке.

Проект MultiToken в помощь криптоинвесторам

Как стало известно CNews, состоялся запуск альфа-версии протокола MultiToken Protocol, блокчейн-инструмента, разработанного для создания децентрализованных инвестиционных фондов и управления портфелями криптоактивов. Об этом сообщил сооснователь проекта BitCave Василий Трофимчук.

Принцип работы проекта

MultiToken Protocol дает возможность сократить затраты времени работу с криптовалютой. Он позволяет всего за одну транзакцию купить автоматически ребалансируемый и дифференцируемый портфель криптовалют, так называемый «мультитокен».

Мультитокены сформированы профессиональными криптоинвесторами и уже доступны для приобретения, и в скором будущем все пользователи MultiToken Protocol получат возможность добавлять в свои портфели любые из существующих криптовалют – BitCoin, Ethereum, Monero и многие другие. На нынешнем этапе развития платформа Multitoken позволяет держать в одном портфеле до 10 наиболее актуальных криптовалют вместо трех на старте разработки проекта.

Для чего требуются ребалансировка и диверсификация портфеля

Ребалансировка инвестиционного портфеля заключается в приведении процентного соотношения активов инвестора в первоначальный вид. К примеру, можно вложить 100% средств в 10 криптовалют в равных долях 10%. Стоимость токенов постоянно меняется – одна валюта растет в цене, другая дешевеет, и спустя время их доли в портфеле увеличатся или уменьшатся. Задача ребалансировки заключается в приведении долей к равным значениям путем продажи части подорожавших токенов и покупки части подешевевших. Многие инвесторы проводят ребалансировку на регулярной основе, но вручную, а в MultiToken она автоматизирована.

Поддержка стейблкоинов в MultiToken

Обновленная версия протокола MultiToken получила поддержку так называемых «стейблкоинов» - токенов, привязанных к стабильным активам, например, к доллару США. Благодаря такой привязке их стоимость остается на стабильном уровне, что делает стейблтокены особо востребованными криптоинвесторами в эпоху высокой волатильности и падения рынка криптовалюты. Другими словами, на фоне падения крипторынка инвесторам не нужно возвращаться к фиатным (реальным) валютам – для сохранения своего капитала достаточно перевести его в стейблкоины и переждать кризис, не переживая за сохранность своих денег.

В создаваемый российскими разработчиками протокол MultiToken

добавлены функции, помогающие сохранить капитал

во время кризиса на криптовалютном рынке

Для MultiToken уже существует децентрализованный портфель стейблкоинов, созданный инвестиционным криптофондом Meta.one. В его состав вошли лучшие из представленных на рынке стейблкоинов, привязанных к наиболее стабильным реальным активам со 100% обеспечением – TUSD, DAI, EURS, DGX.

Доля каждого стейбла в портфеле составляет 25%. Портфель от Meta.one можно ребалансировать как автоматически, так и вручную (для начинающих и опытных инвесторов соответственно).

К дополнительным преимуществам стейблкоинов можно отнести возможность быстрого выхода из высокориcкованных активов в стабильную криптовалюту при падении рынка для последующего инвестирования? но уже на растущем рынке. При этом не возникает необходимость уплаты налогов, нежели в случае с простой продажей криптовалют.

Актуальность на падающем криптовалютном рынке

По словам Василия Трофимчука, рынок криптовалют в обозримом будущем ожидает существенный рост, что делает MultiToken актуальным. Проект позволяет минимизировать все риски, связанные с покупкой каждой из криптовалют в отдельности путем приобретения портфеля и быть готовым к росту или снижению курса той или иной валюты.

MultiToken подойдет и для тех, кто уже владеет криптовалютой: с его помощью можно вывести часть средств с высоко рискованных монет и приобрести диверсифицированный портфель. Этот шаг убережет от потерь на снижении курса криптовалюты.

Какие проблемы решает MultiToken

Использование портфелей криптовалют позволяет избежать многих юридических, финансовых и административных проблем, так или иначе связанных с инвестированием. Это повышает актуальность проекта как для начинающих, так и для опытных инвесторов, которые оценят широкий спектр инструментов для создания именно децентрализованных инвестиционных криптофондов.

Мультитокены изначально сформированы профессиональными криптоинвесторами, и портфелем можно управлять как вручную, так и посредством автоматического ребалансирования, или можно сочетать оба способа. Подобное решение позволяет инвесторам-владельцам мультитокенов не отслеживать стоимость активов ежедневно – криптофонд полностью автоматизирован.

Какие аналоги MultiToken существуют

Аналогами MultiToken в определенном смысле являются криптовалютные биржи, осуществляющие обмен криптовалют, а также их покупку и продажу. Среди них есть как централизованные, так и децентрализованные, к примеру, децентрализованная биржа WandX. Она работает только с монетами NEO и Ethereum, тогда как MultiToken позволяет управлять всеми существующими токенами. В WanX реализована концепция баскетов для группировки активов в один токен и снижения комиссии на торговлю, никак не позволяющая заработать. Мультитокены, в отличие от баскетов, поддерживают ребалансировку, которая является ключевым инструментом для получения прибыли с каждого из имеющихся портфелей.

Еще один конкурент MultiToken – Melonport, специальный инструмент для создания децентрализованного фонда, средства в который привлекаются бездоверительно. По своему функционалу Melonport в многом схож с MultiToken в режиме ручной ребалансировки, но последний предлагает более удобный и понятный интерфейс.

Основными преимуществами MultiToken перед традиционными криптовалютными биржами являются уже упомянутая поддержка всех актуальных токенов, а также возможность полной автоматизации процесса ребалансирования и минимизация рисков при работе с криптой как для начинающих, так и для профессиональных инвесторов. Немалую роль в конкурентной борьбе играет возможность децентрализованного процесса инвестирования. Подобного функционала нет у большинства крупных бирж, обменников и фондов, в том числе у Fund Platform, ICONOMY, ShapeShift, Changelly, Kyber Network, Bancor и UniSwap.

Перспективы развития MultiToken

Как говорят сотрудники MultiToken, сейчас разработчики трудятся над созданием комплекта инструментов для облегчения совместимости MultiToken Protocol с крупнейшими блокчейн-платформами. Серия инструментов получила название Bridge Protocol, и с ее помощью в скором будущем все инвесторы смогут подключать к ранее купленным мультитокенам любые криптотокены и приобретать дополнительные диверсифицированные портфели, состоящие из токенов разных блокчейнов. Запуск Bridge Protocol запланирован на декабрь 2018 г.